Från och med lördagen gäller nya coronarestriktioner på varuhus i enlighet med den pandemilag som tidigare trätt i kraft.

Nu får högst 500 personer vistas samtidigt i landets varuhus, något som drabbar bland annat Gekås i Ullared.

Inför helgen gick Patrik Levin, Gekås vd, ut och vädjade till kunderna att undvika att besöka varuhuset under lördagen och söndagen, och i stället vänta med inköpen till vardagarna då det är färre besökare.

– Försöka undvika att komma på helgerna. Försöka planera sitt besök och komma under veckorna när vi har ett betydligt lägre besöksantal, så att man har en rimlig chans att överhuvudtaget komma in i varuhuset. Kommer man på lördagen finns det en risk att man får stå i kö hela dagen och inte ens kommer in, sa Patrik Levin då.

Patrik Levin, Gekås nya vd, uppmanade besökare att inte komma till Gekås till helgen. Foto: Pressbild

Gekås knep: Vägg separerar varuhuset

För att, trots restriktionerna, kunna ta in fler besökare och minska risken för köer har Gekås kommit med en finurlig lösning.

Blixtsnabbt har en stor vägg byggts upp som delar upp lokalerna i två varuhus, som då kan ta in totalt 1 000 kunder samtidigt.

De benämns ”Gula varuhuset” och ”Blå varuhuset” och har separata in- och utgångar och egna kassalinjer. Det går inte att röra sig mellan lokalerna.

Den gigantiska väggen började byggas tidigt på fredagsmorgonen och stod på plats sent på kvällen.

Långa köer under eftermiddagen

Under lördagen fylldes köerna på successivt utanför varuhuset. Särskilda trängselvakter fanns på plats för att dela ut flygblad och informera om de coronareglerna och om varuhusets nya uppdelning.

Ulrika Hellsviken och Cecilia Albrektsson, som kört till Ullared från Höganäs, var två av alla besökare som hade siktet inställt på shopping.

– Den här nya regeln med max 500 hade vi helt missat, men nu är vi här. Det går ganska fort ändå i kön, konstaterade de.

Kommer ni att hinna fram och handla nu innan varuhuset stänger?

– Det får vi hoppas, en del i alla fall, även om man måste gå ut för att sedan gå in på nästa avdelning/varuhus igen.

Gekås vd på plats klockan 05 på morgonen

Patrik Levin förklarade strax före 16.30 på lördagen att han var nöjd med hur arrangemangen fungerat.

– Efter förutsättningarna har det gått så bra som jag kunde ha hoppats. Om vi inte hade delat upp varuhuset i två delar så hade vi haft flera kilometer köer i dag, säger han.

– Det här var enda sättet att säkerställa en trygg shoppingupplevelse för de kunder som valde att komma hit.

Själv var Patrik Levin på plats vid Gekås redan klockan 05 på lördagsmorgonen, en timme innan varuhuset öppnade.

– Jag var här tillsammans med nästan hela min ledningsgrupp. Vi delade ut informationsblad och försökte hjälpa gästerna till rätta. Det är svårt att få in en massa extra personal fredag till lördag, så vi fick rycka in allihop, säger han.

Se mer: