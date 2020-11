Under helgen öppnades ett det nya gymmet Fit4Fight Gym i Göteborg, och köerna ringlade sig mycket långa utanför, vilket syns på det klipp som gymmet själva lagt ut på Instagram.

– Ja, det var över all förväntan. Vi hade planerat den här långt innan de nya riktlinjerna kom. När de kom gick vi ut med information om vad som gällde och att vi endast tänkte släppa in 50 personer i lokalen. Vi tänkte att folk skulle vara lite skrämda att komma och skriva in sig men vi hade kö i över två timmar och dagen efter var det likadant, säger Martin Lodin, grundare och ordförande till Fit4Fight Gym, till GP.

Smittskyddsläkaren: ”Ytterst bekymmersamt”

De lokala restriktionerna i Västra Götaland säger tydligt att:

Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym.

Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar.

Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Klippet får nu kritik av den biträdande smittskyddsläkaren i Västra Götalandsregionen, Leif Dotevall:

– Det är ytterst bekymmersamt videoklipp om den är tagen precis nu. Det här innebär en stor risk för att smitta fortsätter att spridas och att denna pandemi tar längre tid att bromsa även här. Även om kanske dessa personer som står tätt i kön inte alltid själva blir svårt sjuka, även om några blir det, så riskerar de att smitta sina anhöriga, sina arbetskamrater och personer som reser i kollektivtrafik, säger han till GP.

”Tror den hjälper fler människor”

Ägaren Martin Lodin säger till GP att det inte fanns några problem med trängsel inne på gymmet som ligger vid Serneke Prioritet Arena i Kviberg, utan det var utanför det var kö. Han säger också att det handlar om föreningens överlevnad.

På frågan om att verksamheten ändå kan vara öppen utan en stor invigning svarar Lodin:

– Ja, det kan vi ha men å andra sidan är det en marknadsföringsbit. Det är inte alls säkert vi hade fått in så många medlemmar annars. Det är en ideell förening, vi måste överleva det här. Det är en avvägning man måste göra, ska verksamheten behöva läggas ned? Vi tror den hjälper fler människor än den skadar, säger han till GP.

GT har sökt Martin Lodin.

