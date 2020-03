I Sveriges Radios P1:s söndagsintervju på söndag är det journalisten och opinionsbildaren Joakim Lamotte som är i fokus. Programledaren Martin Wicklin intervjuar Lamotte i ett samtal som berör både Lamottes karriär och en del av privatlivet.

Bland annat berättar Lamotte om all uppskattning han får, men också om hat och hot.

– Det har ju varit rätt mycket för mig senaste tiden, att jag har varit i stormens öga. Och helt ärligt mår jag inte jättebra av det. Det påverkar mig rätt mycket psyksikt, berättar Joakim Lamotte.

Svårigheter att sova, en ständig klump i magen och ångest, är några saker han beskriver. När programledaren frågar om det inte är självvalt, svarar han:

– På sätt och vis är det självvalt. Jag vet ju att det kommer bli så. Och jag har valt att göra det jag gör. Men när jag är i stormens öga och får mycket uppmärksamhet och vissa riktar kritik och det ständigt är någon på mig, jag får fäkta åt alla håll. Då mår jag inte bra av det, säger han i programmet.

Joakim Lamotte bar skyddsväst under inspelningen av SVT:s debattprogram i Trollhättan tidigare i år. Foto: SVT/"Sverige möts"

Lamottes familj hotas

I söndagsintervjun berättar han också hur han arbetar med dipparna och hur han försöker återhämta sig. En liknelse som används är en boxningsring: Det är hela tiden en ny boxningsmatch att gå.

När Martin Wicklin poängterar att Lamotte självmant ”går in i ringen” och även provocerar med sina reportage, svarar han att det delvis är så – men att det trots alla hot mot honom själv, och hans familj, är värt det.

– Någonstans tycker jag att det är det. Jag är en typ som är ganska principfast och jag har förstått det sen jag började med det här, 2014-2015, hur viktigt det är med yttrandefrihet. För har man inte yttrandefrihet i en demokrati så är det ingen demokrati längre. Och jag märker att det finns folk som vill tysta mig och jag ser andra människor som blir tystade. Vi har problem i Sverige att folk inte riktigt kan säga och tycka vad de känner utan att på olika sätt bli tystade.

Joakim Lamotte har en lång bakgrund som journalist på bland annat SVT och flaggskeppet ”Uppdrag granskning”. På senare år har han blivit känd för sin journalistik och opinionsbildning på framför allt Facebook. Epitetet ”swishjournalist” har dykt upp som resultat av att följarna kan swisha pengar för Lamottes arbete.

Det var polispådrag i Trollhättan i samband med inspelningen av SVT:s debattprogram i staden för några veckor sedan. Foto: ROBERT BETZEHAG

”Skulle tagit av skyddsvästen”

Men det har också delat många som följer innehållet – och diskussionerna handlar ofta om etiska grunder, reaktioner som följer i kölvattnet av reportagen och var skiljelinjen mellan journalistik och aktivism går. Joakim Lamotte får flera frågor om detta i intervjun.

Bland annat tas den uppmärksammade skyddsvästen, som Lamotte bar i SVT:s studio i Trollhättan under sändningen av debattprogrammet ”Sverige möts”, upp. Joakim Lamotte tvingades ha polisbeskydd under sitt besök efter att tidigare ha blivit rånad och slagen under en livesändning.

– Därför bestämde jag mig nästan med en gång att jag ska ha den här skyddsvästen när jag drar till Trollhättan och jag kommer att ta av mig den när jag är där ifrån.

När han åkte från Kronogården till studion valde han att behålla den på.

– Jag tänkte vad fan, skit samma. Jag behåller skyddsvästen på så får folk se vad fan jag lever under. Med facit i hand så skulle jag ha tagit av den. Men jag gjorde inte det och så blev det som det blev. Och jag förstår i efterhand att det är klart att folk skrattar åt det där, men jag var så adrenalinpumpad när jag kom dit så jag struntade i vilket – plus att jag var ganska svettig under den där västen, så hade jag tagit av mig den hade jag stått i en genomsvettig T-shirt och det hade inte varit så jäkla snyggt i tv det heller.

Söndagsintervjun sänds i P1 i Sveriges Radio på söndagar.