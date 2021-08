Läkarnas vädjan till FHM: Ge patienterna tredje vaccindos

Det är åtta covidansvariga överläkare vid Transplantationscentrum på Sahlgrenska som har undertecknat det brev som skickats till Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

De skriver:

”Vi har noggrant följt vår population av organtransplanterade i Sverige under pandemin och vi har sett att de har en ökad risk att drabbas av svår COVID-19 jämfört med personer som inte är organtransplanterade och behandlas med immunsupprimerande läkemedel.”

Vidare skriver de att organtransplanterade patienter har en ”klart svagare” effekt efter två doser vaccin jämfört med friska personer och att internationella studier visar på samma resultat.

Blir svårt sjuka

Läkarna menar också att många fullvaccinerade personer som genomgått organtransplantation blir sjuka i covid-19 – några av dem blir allvarligt sjuka.

”Vi har också noterat ett flertal transplanterade patienter som insjuknat i covid-19 efter 2 doser vaccin och några av dessa har utvecklat svår sjukdom.”

Man menar också att antikroppsnivåerna tycks sjunka snabbare hos dessa patienter och att vaccinskyddet är mer kortlivat. Läkarna hänvisar till fler internationella studier som ska peka mot samma slutsats.

Läkarna menar att organtransplanterade personer inte får lika bra skydd av vaccinet. Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Befarar ökad smitta i höst

Brevet avslutas:

”I ljuset av ovan angivna fakta och risken för en tilltagande smittspridning mot hösten är vår bedömning att vi även i Sverige bör eftersträva att erbjuda och börja planera en tredje vaccindos till organtransplanterade patienter. Vi vill säkerställa logistiken och komma i gång så snart som möjligt för att öka det immunologiska svaret och förhoppningsvis förbättra skyddet mot SARS-CoV-2 infektion och (svår) COVID-19 sjukdom i denna vulnerabla population.”

Folkhälsomyndigheten har under augusti meddelat att en större andel av befolkningen sannolikt kommer att erbjudas en tredje dos vaccin under nästa år, samt att vissa riskgrupper eventuellt kan erbjudas en tredje dos redan under hösten.

”Inte möjligt att utrota viruset”

De riskgrupper man angivit är ”i första hand äldre boende i SÄBO, personer äldre än 80 år och personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.”

– Bedömningen är att det inte är möjligt att utrota viruset och därför bör vaccinationsarbetet vara långsiktigt och inriktat på att minska allvarlig sjukdom och död. Det är fortsatt viktigt att vi har ett särskilt fokus på vaccination av grupper och boende i geografiska områden med låg vaccinationstäckning, sa statsepidemiolog Anders Tegnell i ett uttalande då.

