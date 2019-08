Läkarens larm: Katastrofläge på intensivvårdsavdelningen

Utrustning och tomma sängar finns – men inte tillräckligt med personal som kan ge patienterna vård. Personalbristen beror dels på rekryteringssvårigheter, men också på att många slutar på grund av den höga stressen.

Det rapporterar GP.

– Vi har en väldigt ansträngd situation där vi går på knäna. Vi klarar inte av vårt uppdrag. IVA är i akut svikt i Göteborg, säger Kai Knudsen, överläkare på avdelningen, till tidningen.

Och när vårdbehovet är större än avdelningen mäktar med, tvingas man flytta svårt sjuka patienter – i många fall med livshotande tillstånd – till andra sjukhus i regionen.

Konsekvenserna kan bli ödesdigra.

Fem flyttades – två dog

– Förra veckan hade vi fem göteborgare som utlokaliserades till andra sjukhus – jag vet att två av dem har gått bort, säger Kai Knudsen till GP.

Att flytten har varit avgörande för dödsfallen vill han dock inte slå fast.

Under de senaste åren har vården i Västra Götalandsregionen centraliserats. Eftersom all kompetens inte finns kvar på alla sjukhus längre, innebär det att fler patienter än tidigare skrivs in på IVA i Göteborg. Det är problematiskt, menar överläkare Knudsen, eftersom avdelningen inte har dimensionerats därefter – den är lika liten som tidigare.

Budskapet är tydligt: Patientsäkerheten är hotad.

Chefen: ”Kommer att bli bättre”

Verksamhetschef Henrik Sundeman känner till situationen på IVA, patienttrycket har varit för högt i förhållande till de resurser som står till buds, men säger också till GP att sjukhuset har vidtagit åtgärder.

– Vi kommer att utöka antalet IVA-platser under hösten. Det blir 16 i stället för 14 platser. Så snart som möjligt ska vi också öka till 18 platser. Vi har också anställt över 10 IVA-sjuksköterskor som är flygfärdiga. Det kommer att bli bättre.