Antalet iva-patienter med covid-19 minskar stadigt i regionen. Trots det ligger det totala antalet patienter på intensivvårdavdelningen på en normal sommarnivå.

– Vården är belastad, men antalet patienter på iva med covid-19 går stadigt ner. Det är fortfarande ungefär 70 personer inlagda, men färre på grund av covid. Det är ungefär normal sommaraktivitet, säger Jan Kilhamn, tillförordnad sjukvård- och hälsodirektör, Västra Götalandsregionen.

Under måndagen var antalet inlagda på sjukhus på grund av covid 36 stycken, varav endast två låg på iva på Sahlgrenska Universitetssjukhus. Senast totalt två personer låg på iva var i början av september förra året.

Även under förra sommaren gick antalet covidsjuka ner, något som delvis kan ha med sommarvärmen att göra. Däremot gick antalet sjuka ner ungefär en månad tidigare i år än förra året, någon som med största sannolikhet är en effekt av vaccinet.

– Vi tolkar nedgången som en kombination av vaccin, värmen och virusrestriktioner, säger Jan Kilhamn.

Delta kan bli farligt

Deltavarianten av covid-19 är mycket smittsam, men ännu ser den inte ut att ha fått fäste i regionen. Det kan dock vara en fördröjning i statistiken, eftersom analysen av deltavarianten tar längre tid att få svar på, förklarar Jan Kilhamn.

– Det är en annan typ av analys som krävs för att ta reda på om det är deltavarianten. Det gör att det kan bli vissa fördröjningar i statistiken, säger han.

Trots fortsatt låg smittspridning och till synes inga större utbrott av deltavarianten, vill Jan Kilhamn uppmana alla att fortsatt följa restriktionerna.

– Deltavarianten kan bli farlig för oss och det är ett bra skäl för att fortsätta följa restriktionerna och vara försiktig, hålla avstånd och inte sprida smittan i onödan. De steg som vidtas hjälper, säger han.

I slutet av förra veckan hade över 60 procent av invånarna i Västra Götalandsregionen tagit emot första dosen av vaccinet, medan 40 procent var fullt vaccinerade.

”Vår förhoppning är att vaccinet har en god effekt, även på delta,” säger Jan Kilhamn. Foto: JOHAN NILSSON

Jan Kilhamn tycker att det är viktigt att alla tar båda doserna, eftersom två doser ser ut att ge bättre skydd mot deltavarianten än bara den första.

– Vår förhoppning är att vaccinet har en god effekt, även på delta. Det är ett starkt argument för att ta båda doserna. En dos är inte lika bra mot delta, vad vi kan se.

Under året och när det varit som mest covidpatienter inlagda på iva har bland annat operationer som inte har varit akuta fått vänta. Det är något som man under våren har försökt att ta igen, menar Jan Kilhamn, och arbetet med det kommer fortsätta under hösten. Under sommaren, däremot, ligger fokus på återhämtning för vårdpersonalen.

– Vår fantastiska personal behöver få återhämta sig. Alla akuta operationer, som frakturer och inom förlossningsvården genomförs som vanligt, säger han.

”Oerhört resurskrävande”

Att antalet iva-patienter är bra på fler sätt en ett.

– Det är viktigt att antalet inlagda på iva med covid fortsätter gå ner. Med covidpatienter blir det en tuffare arbetsmiljö för personalen. Det är oerhört resurskrävande och ställer också höga krav på skyddsutrustning.

Men om deltavarianten skulle blossa upp och många bli akut sjuka är stabsläget bara timmar bort.

– Det går väldigt snabbt, timvis om det skulle behövas. Men nu när det är lite lugnare ser vi till att vår fantastiska personal får lite återhämtning, säger Jan Kilhamn.

Under förra hösten var smittspridningen relativt låg fram till oktober. Jan Kilhamn säger att vi kan se på hösten med försiktig optimism och tror att om alla vaccinerar sig kan vi nog se ljuset i tunneln snart.

– Vi ser på hösten med viss tillförsikt. Ta vaccinet om du erbjuds, det hjälper även andra.

