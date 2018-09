Larmet kom runt 15.45.

– Vi är där med två styrkor. Branden är inte under kontroll, men man kan säga att det brinner under kontroillerade former. Ett mindre uthus i anslutning till ladugården har också fattat eld, säger Berntsson.

I övrigt bedömer han spridningsrisken som minimal.

Det ska inte heller vara något explosivt i byggnaderna.

– Det finns inga gasflasjor eller liknande därinne. Däremot en del konstgödsel som vi får ha lite extra koll på, säger Berntsson.

Man har två styrkor på plats.

– Det är enheterna från Mellerud och Brålanda som jobbar med detta. Det finns också en ambulans framme, men det ska alltså inte finnas någon risk för skador på varken människor eller djur.

Också polisen är larmad till brandplatsen, skriver man på sin hemsida.

Branden rasar ute på landsbygden i Melleruds kommun.