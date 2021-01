I veckan färgades Västsverige i vitt och snön stannade.

– Det ser ut att det kan ligga kvar och det finns en chans att det kan komma mer snö efter onsdagen också, berättade Per Holmberg.

Och snön höll sig kvar fram till helgen.

Men man får passa på och njuta, för redan på söndagen förväntas snön regna bort.

– Det kommer in ett nederbördsområde under morgonen och det kommer att börja som snö, men det kommer att övergå till regn ganska snabbt. Det blir blötsnö, säger Per Holmberg.

Kyligt i Väst: ”Riktig vinter”

Holmberg berättar att det kan förekomma en del fast snö, men att det sedan kommer att smälta bort när det regnar.

Och på måndagen kommer ett lågtrycksområde in över Västsverige.

– Det kan också börja som snö, men det övergår till regn fram på dagen. Det kan bli lite snö på kvällen när temperaturerna fallar till minusgrader, säger Per Holmberg.

Samtidigt ser vintern ut att vara på väg, på riktigt.

För på onsdagen förväntas temperaturerna falla rejält.

– Det blir ner mot tio minusgrader i stort sett i hela området. Det får man kalla en riktig vinter, säger Per Holmberg.

