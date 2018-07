Kvinna rånad på halskedja på innergård

Larmet om rånet kom in till polisen vid 09.30-tiden på torsdagsmorgonen.

– Det är något vittne som har sett detta ske och som också stannar kvar med kvinnan tills polisen kommer. Enligt vittnet så har två män i 15-16-årsåldern setts springa från platsen, säger Ulla Brehm, polisens presstalesperson i Region Väst.

Hon har inga uppgifter på offrets ålder, men säger att det generellt sett är äldre personer som utsätts för den här typen av brott.

– De här personerna ger sig i regel inte på unga, starka tjejer.

Polis ryckte ut till platsen och söker i området efter gärningsmännen. Vid 10.30-tiden var ingen misstänkt gripen.

Mängder av halskedjerån

Bara under de senaste dagarna har GT skrivit om flera liknande rån i Göteborgstrakten. På onsdagseftermiddagen rånades en äldre dam på sin halskedja i Tuve på Hisingen i Göteborg. Den gången fanns det uppgifter om att rånarna försvunnit i en silverfärgad van. Dagen dessförinnan, under tisdagen, blev en man i 70-årsåldern avryckt sin halskedja i centrala Göteborg. Offret berättade då att han känt sig förföljd av gärningsmannen – som slog till precis när den äldre mannen var på väg in i sin fastighet.

Polisen: ”Ökat stadigt”

I samband med tisdagens rån sa polisen att man upplevde att den här typen av rån ökat.

– Det är nog ett fenomen som har ökat stadigt. Det var en man den här gången. Men det är svårt att veta vad man ska göra åt en sådan här sak. Kanske har den äldre generationen mer halskedjor. Men det är aldrig offrets fel att det blir utsatta, självklart. Men gärningsmännen har hittat ett sätt att komma åt pengar på ett snabbt sätt, sa polisens presstalesperson Stefan Gustafsson då.