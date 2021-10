En stor polisinsats inleddes i fredags i Vänersborg efter att polisen fått in ett larm under förmiddagen. I samband med händelsen kunde vittnen berätta för Ttela att man sett hur polis och ambulanspersonal brutit sig in i en lägenhet – genom ett fönster.

Högre misstankegraden

Senare meddelade att en kvinna i 30-årsåldern hittats död i en lägenhet och en man i samma ålder gripits misstänkt för mord.

På måndagsförmiddagen begärdes mannen häktad på sannolika skäl misstänkt för mord – förhandlingarna hölls under tisdagsmorgonen. Tingsrätten valde då att häkta mannen på sannolika skäl, vilket är den högre misstankegraden.

Mannens advokat Per-Åke Kvarnström säger att mannen fortsatt nekar.

– Genom mig så har min klient i dag förnekat mord. Han har själv skador från det här tillfället vilket var uppenbart för alla i domstolen. Men mer än så vill jag inte säga just nu.

