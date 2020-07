Kustpärlorna har flest coronasmittade i landet

Lysekil är den kommun i Sverige med flest antal coronasmittade per 10 000 invånare, enligt Folkhälsomyndighetens senaste veckorapport per kommun från vecka 29. I Lysekil bor 14 516 invånare, enligt SCB. Vecka 29 hade de 15 konstaterade sjukdomsfall per 10 000 invånare, och 22 sjukdomsfall totalt.

Samma vecka var Sotenäs på tredje plats i samma lista. I kommunen bor 9 066 personer, enligt SCB. Sotenäs har 10 sjukdomsfall per 10 000 invånare, och 9 sjukdomsfall totalt.

Lysekil har totalt haft 95 sjukdomsfall. Motsvarande siffra för Sotenäs är 65 stycken.

Källa: SCB, Folkhälsomyndigheten