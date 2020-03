Hemkarantän är en uppmaning som även kronprinsessan Mette-Marit och kronprins Haakon tagit till sig.

På fredagen deltog Haakon vid Helsedirektoratets (motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten i Norge) ”Fredagsforum” via videolänk från sitt hemmakontor i gården Skaugum.

– Det är en speciell situation för alla i Norge nu, sa han.

Haakon riktade också ett tack till myndighetens insatser.

– Det är ingen som inte berörs av de åtgärder som vidtagits. Naturligtvis är det av stor samhällelig betydelse, de beslut och åtgärder som genomförs. Och jag förstår att det vilar tungt på er. Men samtidigt ska ni veta att ni har vårt stöd i det viktiga arbete ni gör

Mette-Marits hälsning till de sjuka

Samtidigt delar Mette-Marit med sig av vardagen hemmavid. På Instagram har hon lagt upp bilder som visar hur hon sitter vid vävstolen, är ute och badar och promenerar och hur Haakon sitter i videokonferens.

”Hos oss är det hemmakontor, telefonmöten, läxor, promenader, bad och rutiner som håller moralen uppe. Haakon, barnen och jag skickar många goda tankar till alla som håller sina hjul i gång. Och till alla som är sjuka: Må dagarna bli lättare snart”, skriver hon i inlägget.

Planerade besök till Göteborg

I början av mars bekräftade det norska hovet att kronprins Haakon planerat in ett besök i Göteborg under våren. Under vilka omständigheter är oklara, och om det överhuvudtaget blir av är kanske än mer oklart sedan Norge stängt sina gränser i ett försök att hejda spridningen av coronaviruset.

Den norska kungafamiljen har vid få tidigare tillfällen besökt ”västkustens huvudstad”. Senast var 2008 när Norska Sjömanskyrkan vid Skånegatan fyllde 50 år. Då besökte kronprinsessan Mette-Marit Göteborg.

LÄS MER: Hit vänder du dig med dina frågor om corona

LÄS MER: 5 experter svarar: Då kan coronakaoset vara över