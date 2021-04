I Göteborg ekar de platser tomma som vanligtvis brukar sjuda av liv och puls. I torsdags kom beskedet att förbudet mot alkoholförsäljning efter klockan 20 förlängs ytterligare. Serveringsstället ska därefter stänga senast 20.30, alla gäster måste då ha lämnat.

– Läget i hälso- och sjukvården gör att restriktionerna måste ligga kvar. De underlättar för människor att hålla avstånd till varandra, sa statsepidemiolog Anders Tegnell i ett pressmeddelande.

Sedan ungefär ett halvår tillbaka har Park Lane på Avenyn varit helt stängt. ”Closed until further notice” står i versaler på hemsidan. Magnus Albrektsson, vd, har i det närmsta slutat följa presskonferenserna. Han har så klart respekt för smittan, berättar han, men han har börjat tröttna på det som sägs.

– Hanteringen är anmärkningsvärd. Det är klart att det är tufft, många kämpar på olika sätt och det är klart att det är tuffare att driva en nattklubb som är helt stängd än en pizzeria där du kan köpa hämtpizza genom en lucka. Men jag är inte superbitter, vi kommer tillbaks och gör det med full kraft, säger han.

Erbjöd sittdisco under sommaren

Att Park Lane fortfarande lever bakom de stängda dörrarna är tack vare en bra början på 2020, innan pandemin kom, ett par ”framgångsrika år” i bagaget, buffertar – och kulturbidraget.

– Många tänker inte på att vi har det benet att stå på också, krogshowerna. Vi har många som blivit stora här, Stefan Odelberg står på Bingolotto nu men han började som trollkarl hos oss. Showerna gör att vi är berättigade kulturbidrag, vi har haft en väldans nytta av det och det har funkat väldigt bra, hatten av.

Under förra sommaren, innan försäljning av alkohol stoppades vid en viss tid, så erbjöd Park Lane så kallat sittdisco.

Det innebar att sällskap fick boka bord på nattklubben och sedan festa vid det under natten.

– Man får dansa vid sitt bord men då gäller det att man håller avstånd till andra och håller hög säkerhet. Men det är inget vi uppmuntrar till, men man får det. Vi har nattklubb under det regelverket som gäller. Men det är jätteroligt att vi under premiärkvällen hade fullsatt och det kommer vi ha i dag under lördagen, också, sa Magnus Albrektsson under sommaren.

Innan förbuden om alkoholförsäljning så hade Park Lane sittdisco förra sommaren. Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL

Ansökte om rekonstruktion

Anders Marklund, ägare till klassiska Valand några hundra meter upp på Avenyn, beskriver läget som ”i princip näringsförbud”.

De förlängda restriktionerna var för honom, som för många andra, väntade. En bekräftelse på vad man redan visste.

– Vi hoppas ju och tror på våren, att det ska lätta och att vi får en sommar som blir bättre, säger han.

I mars förra året ansökte bolaget om rekonstruktion, det sista steget innan konkurs. Den blev verksamhetens räddning.

– Vi tappade enormt mycket av omsättningen i princip över en natt, och tog vi beslutet för vi såg ingen annan möjlighet. Det har varit väldigt lyckat för den här verksamheten, vi gick ur den i februari så vi har lämnat den bakom oss. Vi ser med tillförsökt på framtiden och att vi får öppna upp, vi känner att vi fått den uthållighet vi behöver.

Nattklubben Valand ansökte förra våren om att försätta bolaget i rekonstruktion. Foto: LEIF GUSTAFSSON

Han beskriver de statliga stöden som en förutsättning för överlevnad – även om de inte räcker till att ersätta det som går förlorat när folk inte får dansa, äta middag som vanligt och klubba.

”Vi är en nattklubb, vi kan inte stänga 22”

– Vi måste få möjlighet att ha en intjäningsförmåga helt enkelt. De stöd som finns, de räcker inte till de kostnaderna vi har. Det är oerhört viktigt att vi får möjligheten att öppna upp så snart som möjligt. Inte minst för att rädda jobben.

Pandemin har ställt krogbranschen på sin spets. Vilket nattliv göteborgarna kommer kunna återvända till återstår att se, men Magnus Albrektsson på Park Lane är hoppfull.

– Jag tror det kommer bli lite som efter kriget nästan. Vi pratar med våra gäster, och de säger att de längtar efter att gå ut och dansa. Dansen saknar man, den har funnits sedan Jesus gick i kortbyxor och jag tror inte att en fladdermus från Kina kommer kunna sätta stopp för det.

Han har svårt att se ett fortsatt alkoholstopp fungera i praktiken under sommaren.

– För att inte säga omöjligt. Man kan inte på Smögens brygga, Marstrands kaj, eller på ett fullsatt Kungsportsavenyn en solig lördagskväll stänga dörrarna och tro att folk ska sätta sig på spårvagnen och åka hem. Då måste man nog senarelägga den tiden, och Park Lane hade inte tjänat någonting på det. Vi är en nattklubb, vi kan inte stänga 22.

Det här har hänt Den 18 november 2020 meddelade regeringen att alkoholförsäljning förbjöds på restauranger och barer mellan 22 och 11. Förbudet trädde i kraft gälla den 20 november beslutet skulle gälla till slutet på februari Men på julafton förra året sänktes tiden till klockan 20. Då innebar det nya förbudet att alkohol inte får serveras på tillexempel barer och restauranger mellan 20 och 11. Beslutet skulle gälla till den 7 februari 2021. Senare beslutade regeringen att förlänga förbudet att servera alkohol efter 20 till den sista februari. Det förbudet har sedan förlängts ytterligare, senast till den 2 maj. Serveringsställena måste nu stänga senast 20.30, alla gäster måste då ha lämnat. Visa mer

Det här gäller för serveringsställen • Högst fyra personer sitter vid samma bord. • Trängsel undviks mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar. • Att besökare kan hålla minst en meters avstånd till andra sällskap. • Endast servera mat och dryck till besökare som sitter vid ett bord eller en bardisk. • Erbjuda möjlighet att kunna tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handsprit. • Informera besökare om hur de kan minska risken för att sprida smitta. Dessutom kan regioner avråda från besök på serveringsställen. Från och med den 24 december får alkohol inte serveras efter klockan 20. Visa mer

