Kritik från Gekås – efter nya beskedet

– Tidigare har det varit så att man har kunnat räkna på kvadratmeteryta, sade statsepidemiolog Anders Tegnell under tisdagens presskonferens.

– Det innebär att man har kunnat ta in många personer och att det ändå blir risk för trängsel vid ut- och ingångar och i delar av lokalerna, sade han.

Förslaget på max 500 personer ska gälla oavsett hur stor handelsplatsen är och från den 6 mars.

”Högst märkligt”

Sedan tidigare gäller regeln om minst tio kvadratmeter per person.

Om regeln träder i kraft innebär det att varuhus som exempelvis Ikea och Gekås behöver dra ner på antalet besökare ordentligt. Patrik Levin, vd för Gekås i Ullared, säger att det är viktigt att samhället hjälps åt för att stoppa smittspridningen, men lägger till:

– Vi har följt restriktioner och den nya pandemilagen och allt mellan himmel och jord. Vi har blivit inspekterade av länsstyrelsen och aldrig fått någon anmärkning, säger han och fortsätter:

– Då finner jag det högst, högst märkligt att föreslå att vi just ska behöva ha 100 kvadratmeter per kund inne på Gekås, när man inne på Ica, Willys eller Coop kan ha 10 kvadratmeter per kund. Det förstår inte jag.

Utrymme som en villa

Gekås har som mest, nu under pandemin, 1 500-1 800 besökare inne i butiken samtidigt under en dag, enligt Levin.

– Vi får ta in över 3 100 kunder samtidigt om vi följer regeln om 10 kvadratmeter, vilket vi gör. Och det innebär att i normala fall har du 20–25 kvadratmeter att handla på, säger han och tillägger:

– Och nu ska du då ha 100 kvadratmeter. Vi pratar ju en liten familjevilla som du ska ha i plats för att kunna handla på Gekås. När det räcker med en enrummare i Stockholm om du handlar någon annanstans. Det är det här jag inte hänger med på, säger han.

Ute på remiss

Folkhälsomyndigheten föreslår också att handelsplatser ska se till att vidta åtgärder så att besökare handlar ensamma och inte i grupp.

”Det kan till exempel handla om att aktivt informera om att kunder ska besöka butiken på egen hand. Personer i behov av stöd samt barn är undantagna från uppmaningen att gå in i butiker en och en”, skriver myndigheten på sin hemsida.

Förslagen har skickats på remiss till ett antal myndigheter och branschorganisationer.

SE MER:

Gekås Ullareds förre vd Boris Lennerhov om coronarestriktionerna.

LÄS MER: Stress på Gekås efter skärpta restriktionerna

LÄS MER: Gekås Ullared sänker inte maxgränsen för besökare