Nordby Shoppingcenter petade ned självaste Mall of Scandinavia från köpcentrumtronen när det köpcentrum som omsatte mest pengar under 2018 skulle utses. Det finns all anledning att tro att det kommer att förändras när corona sätter stopp för den gränsöverskridande handeln.

Foto: ADAM IHSE/TT / TT NYHETSBYRÅN