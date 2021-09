Kriminalvårdschef utreds om relation med våldsman

Fallet uppdagades i augusti.

Det rör sig om en chef inom en av Kriminalvårdens avdelningar i västra Sverige. Chefen har ansvar både för det dagliga arbetet med dömda klienter, men tjänsten innefattar även ansvar för personal, budget och resultat.

Efter en anmälan inleddes en internutredning, som ännu pågår, på Kriminalvårdens sektion för särskilda utredningar på huvudkontoret.

Josefin Skoglund är chef på sektionen för internutredningar:

– Rubriceringen är otillbörlig relation.

– Det handlar om att det finns misstanke om någon typ av relation som inte är förenlig med tjänsten. Det behöver inte vara en sexuell relation eller nån annan typ av amorös relation. Det handlar om att man kommer för nära en klient eller inte är helt professionell i sin yrkesutövning.

Man dömd för kvinnomisshandel

Anmälan gjordes av en överordnad till chefen.

Enligt GT:s uppgifter handlar det om misstankar som uppstod internt på arbetsplatsen om chefens relation till en man i 40-årsåldern. Mannen har återkommande under de senaste åren utretts för våld och hot mot kvinnor. 2016 dömdes han till fängelse för grov misshandel och olaga hot mot sin flickvän.

Mannen som chefen misstänks ha haft någon form av relation är dömd för en kvinnomisshandel. Foto: JESSICA GOW/TT

Det är oklart exakt vilken relation de båda haft men på sociala medier framgår att de har någon form av privat relation och skickar bland annat hjärtan till varandra i samband med olika former av inlägg.

Av offentliga register framgår också att kriminalvårdschefen tidigare haft en nära relation till en tungt kriminell man i 45-årsåldern som förekommer under över 40 avsnitt i belastningsregistret. Så sent som i våras dömdes han till skyddstillsyn för bland annat misshandel och olaga hot.

”Otillbörlig relation”

Chefen över den aktuella kriminalvårdschefen säger att ingångsanmälan gäller en enda händelse men vill inte kommentera huruvida utredningen kommit att handla om fler personer.

– Jag leder inte den här utredningen utan har anmält en händelse och det rör otillbörlig relation i ett fall.

– Men jag vill inte kommentera några detaljer i den pågående utredningen.

Chefen som är under utredning har tillåtits att jobba kvar under utredningen, men var sjukskriven under tisdagen då GT förgäves sökte henne för en kommentar.

Hennes chef säger:

– Vi gör alltid en bedömning när det gäller att vara avstängd under utredning.

– Då tittar man på huruvida det finns en risk att utredningen förstörs, om personen kan påverka utredningen på något negativt sätt. Man gör också en initialbedömning om detta kan få allvarliga arbetsrättsliga följder.

Samtal med berörda

Chefen för Kriminalvårdens särskilda utredningar, Josefin Skoglund, säger att man ännu inte har någon klar bild av exakt vad som hänt men att man tar mycket allvarligt på denna typ av utredningar.

– Det handlar om att vi vill vara professionella och inte skada Kriminalvårdens anseende, men också att skydda både medarbetare och klienter.

Den kvinnliga chefen och en dömd man i 40-årsåldern har bland annat haft kontakter på sociala medier. Vissa kontakter framgår av de öppna delar av deras Facebook-konton: Här är det kriminalvårdschefen som skickar bland annat ett hjärta till mannen, som ger tummen upp. Foto: FACEBOOK

– Man ska inte ha någon annan relation än den rent professionella. För tjänstemannen handlar det också om att minska risken för att bli utsatt för någon form av otillåten påverkan.

Samtal har i ärendet skett med flera berörda parter, varpå man gör en sammanställning och drar en slutsats. Därefter kan det inledas en process som kan sluta med olika former av disciplinstraff eller uppsägning.

– Det är först när utredaren fått in alla samtal som han kan skaffa sig en bild av hur det faktiskt ser ut, säger Josefin Skoglund.

– Utredning pågår men mig veterligen har alla samtal ägt rumt, men sen tar det lite tid att ta in protokoll innan utredningen kan färdigställas.

Utredningen väntas vara klar runt månadsskiftet.

