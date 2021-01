Den tidigare ostraffade mannen var i tjänst då han på kvällen den 21 december anklagas för att ha förgripit sig på en minderårig flicka inne på det västsvenska ungdomshemmet.

Enligt åtalet för våldtäkt mot barn ska mannen med våld tryckt ner flickan i en säng och tvingat henne till samlag. Flickan var vid tiden intagen på ungdomshemmet för vård och åklagaren menar att vårdaren, eller mer korrekt behandlingsassistenten, i vart fall ”allvarligt missbrukat” att flickan ”stod i beroendeställning till honom”.

– Det är oerhört svårt för alla inblandade att hantera detta, säger institutionschefen och berättar att mannen togs ur tjänst samma kväll som händelsen ska ha ägt rum.

Institutionschefen: ”Berör alla”

Några timmar senare greps han och har sedan suttit häktad i väntan på åtal och rättegången som inleds i nästa vecka.

– Det här berör alla. Och så klart berör det den som är drabbad mest. Men också personal och hela organisationen, säger institutionschefen som inte vill gå in på hur ungdomshemmet agerat för att hjälpa flickan efter händelsen.

Har det funnits några incidenter kring den här mannen sedan tidigare?

– Nej.

Den åtalade mannen har en bakgrund som förordnad ordningsvakt inom krogmiljön, men har under en tid arbetat också som behandlingsassistent på ungdomshemmet.

I första hand åtalas nu mannen för våldtäkt mot barn, då han enligt åklagaren varit ”oaktsam beträffande omständigheten att målsäganden var under 18 år” och att flickan var under hans ”vård och tillsyn”.

Ovanligt åtal

Huvudregeln är annars att våldtäkt mot barn rör övergrepp mot en person under 15 år, men åklagaren åberopar ett sällan använt undantag där en person också kan fällas för våldtäkt mot barn om offret är under 18 år och står under gärningsmannens ”vård eller tillsyn” efter ett myndighetsbeslut – till exempel i fall där en flicka är placerad på ett ungdomshem.

I andra hand vill åklagaren ha mannen fälld för våldtäkt.

Advokat Beatrice Rämsell är förordnad att företräda den åtalade mannen, men vägrar uttala sig om vare sig anklagelserna som sådana eller om sin klients inställning.

– Jag ger inga kommentarer.

I samband med häktningsförhandlingarna har mannen däremot nekat till brott.

Och enligt ett yttrande från frivården som lämnats in till tingsrätten finns det ingen möjlighet att föreslå en frivårdande påföljd för honom då han ”inte tillstår någon problematik avseende det han står misstänkt för.”

