Det var vid halv tolv-tiden på söndagskvällen som polis larmades till en bank i Askim. En väktare upptäckte under sin rond hur stegar stod utplacerade och att någon tagit sig in via taket på byggnaden.

Det var även hål i väggarna mellan olika låsta utrymmen inne i banken.

– Vi kan inte konstatera om något är stulet ännu, utan vi får höra med personal och säkerhetsansvarig om de kan få någon uppfattning om något saknas, säger Christer Fuxborg, polisens presstalesperson vid region Väst.

Inväntar teknisk undersökning

Polisen har i nuläget inga spår efter någon misstänkt gärningsperson, men kommer göra en teknisk undersökning.

– Då får vi se var vi landar någonstans, om vi kan säkra spår och kanske skicka till forensiskt centrum för analys och så vidare, och om man kan få klarlagt om det är något som saknas, säger Fuxborg.

Finns det några övervakningskameror att ta del av?

– Det brukar det ju göra, jag ha ringa exakta uppgifter om det men så brukar det ju vara på såna här platser. Där har vi också stora förhoppningar om att hitta något bra att gå vidare på.