Detta har hänt Den 26 februari 2019 slog Säpo till mot nattklubben och restaurangen Kristall på Kungsgatan i Stockholm. Där förde civilklädda poliser bort två män: En diplomat och en forskare – den sistnämnde är spion, enligt misstankarna. Diplomaten, Jevgenij Umerenko, släpptes kort därpå efter att ha visat sin diplomatlegitimation. Han var dock rysk underrättelseofficer som arbetade under diplomatisk täckmantel i Sverige. Nu, efter två år, har den misstänkte spionen åtalats. Rubriceringen är spioneri, eller olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige. Misstankarna består i att mannen, en flerbarnspappa, ”för att gå främmande makt tillhanda, obehörigen anskaffat, framställt, befordrat, lämnat eller röjt uppgifter” från Scania CV AB och Volvo Car Sverige AB. Det är första gången sen tidigt 00-tal som en person åtalas för spioneri i Sverige, enligt Säkerhetspolisen. Visa mer

Den 27 juli 2017, klockan 17.52, såg Säkerhetspolisens spanare hur en känd rysk underrättelseofficer mötte upp en då okänd medelålders man utanför Stora teatern i centrala Göteborg.

I rask takt avverkade de flera krogar.

17.56 klev de in på Joe Farelli's på Avenyn, för att lämna sex minuter senare.

18.03 gick de in på Joe Scotts på andra sidan Avenyn men vände mer eller mindre i dörren för att gå vidare till O'Learys Kungsportsavenyn.

Där klockade de in på 18.09, enligt Säkerhetspolisens spanare som noterade i sin PM att de övervakade männen nu blev kvar i drygt två timmar för att därefter gå hem på var sitt håll.

Joe Farelli's på Avenyn var en av flera mötesplatser för den ryske underrättelseofficeren i Göteborg. Foto: PETRA JONSSON

”A little gift for you”

Senare skulle den okände mannen identifieras av Säkerhetspolisen som en konsult inom fordonsindustrin, en flerbarnspappa med bakgrund som forskare vid Chalmers.

Och med jämna mellanrum kunde Säkerhetspolisens spanare dokumentera fler möten mellan konsulten och den ryske underrättelseofficeren, som var desto mer känd hos Säkerhetspolisens avdelning för kontraspionage: Jevgenij Umerenko.

På papperet var han ryskt ambassadråd, i verkligheten en erfaren underrättelseofficer specialiserad på teknologispionage.

I förhör hos Säkerhetspolisen berättar den nu spionåtalade konsulten hur han haft flera möten med den ryske underrättelseofficeren. Flera gånger har de mötts utanför Stora Teatern i centrala Göteborg för att gå vidare till någon restaurang, där han fått kontanter i ett kuvert. Någon mer gång har de hamnat på Joe Farelli's.

Vid ett tillfälle följer Säkerhetspolisens spanare efter konsulten på tåget från Centralstationen i Göteborg ner till Varberg, där han mötte upp underrättelseofficeren på Harrys krog.

– Han brukade ge mig ett kuvert när han gav mig och så låg det kontanter i ett litet kuvert så, säger konsulten.

Åklagaren: Vad kunde det vara för belopp?

– Nu minns jag inte exakt men mellan 10 000 och 30 000 nåt sånt.

Åklagaren: Hur föll orden runt det här kuvertet, kommer du ihåg det?

– Han sa nånting i stil med ”here is a little gift for you” eller nåt sånt och så slängde han över det. Men jag minns faktiskt inte exakt hur det var där. Nånting i den stilen.

Den misstänkte spionens jacka vid gripandet. Foto: Polisen

”Hysch hysch”

I förundersökningen finns förhör med en bekant till konsulten som uppger att han förde samman konsulten med den ryske underrättelseofficeren ganska precis ett år före Säkerhetspolisen dokumenterade ett första möte utanför Stora Teatern.

Den gången, i juli 2016, gick de till den irländska restaurangen Irish Embassy på Östra Hamngatan i Göteborg. De valde restaurangen eftersom det var möjligt att där i lugn och ro titta på en rysk fotbollsmatch på mobilen.

Enligt konsulten växte en vänskap fram och den ryske mannen, som han visste arbetade på konsulatet men inte mer, hjälpte honom även ekonomiskt. Konsulten uppger att han hela tiden uppfattat det som att den ryske konsulatmannen, med sin starkt brutna engelska, förmedlade honom pengar från hustruns släktingar i Ryssland. En förmedlingsväg av pengar som hustrun däremot inte känner till.

Konsulten beskriver i förhör allt kring pengarna som ”hysch hysch”, och att den ryske mannen betedde sig märkligt. Han ville aldrig ses hemma hos honom eller gå ut och fiska, i stället skulle deras möten ske diskret.

Förnekar brott

Konsulten medger att det var ett ”skumt” beteende, men konstaterar i förhör hos Säkerhetspolisen att ”om folk vill vara litet konstiga så får de vara det”.

Samtidigt förnekar han bestämt att han gett mannen någon information eller liknande i gengäld.

– Han förnekar alltjämt brott, säger mannens advokat Taavi Tuula.

Hemma hos konsulten har Säkerhetspolisen funnit USB-minnen med nedladdad information från Scania och bilder där konsulten ska ha fotat av information på sin arbetsplats datorskärm. Även stora mängder anteckningar har hittats av mannen, om olika möten och information om det han arbetat med.

Den 26 februari 2019 möttes den ryske underrättelseofficeren och konsulten för sista gången. Då hade han sedan en tid börjat arbeta på Scania i Södertälje och Säkerhetspolisen hade i all hemlighet börjat hämta in information om vad han gjorde på arbetsplatsen.

Foto: Polisen Foto: Polisen Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Strax före klockan 18 den dagen ser Säkerhetspolisens spanare hur den ryske underrättelseofficeren lämnar över en svart plastpåse till konsulten, innan de båda går in på restaurang Kristall på Kungsgatan i Stockholm.

Inne på restaurangen, där Säkerhetspolisen sett dem också några månader tidigare, filmas deras möte. Ett vitt papper räcks över och konsulten uppger att de pratade om allt ”möjligt mellan himmel och jord”, ”ett vänskapligt samtal”.

27 800 kronor i svart plastpåse

Men en bit in på middagen dyker ett par civilklädda tjänstemän från Säkerhetspolisen upp vid deras bord. I den svarta påsen hittas 27 800 kronor i kontanter som tas i beslag och konsulten grips.

Det ryska ambassadrådet Jevgenij Umerenko släpptes kort därpå med hänsyn till hans diplomatiska immunitet och tvingades senare lämna landet.

– Det här var en underrättelseofficer som jobbade under diplomatisk täckmantel. Det är ett känt ”modus operandi”. Man har underrättelseofficerare som utåt sett har en diplomatisk befattning, men under ytan arbetar man åt någon underrättelsetjänst, säger Daniel Stenling, chef för Säkerhetspolisens kontraspionage.