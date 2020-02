Polisen tillslag kunde ske i september i fjol efter att man spanat på en man i 40-årsåldern under flera dagars tid. Spanarna såg hur mannen klev in i en bil vid Mariaplan. Färden gick vidare till Högsbo. Där såg spanarna hur mannen tog sig ut ur bilen, gick in i en bostad och kom tillbaka med en väska. Spanarna såg inte exakt vad som skedde, men mannen lämnade återigen bilen, utan väskan.

Föraren till bilen, en man i 45-årsåldern, fortsatte färden ensam. Vid ett parkeringsgarage i Landala tog det slut. Polisen slog till.

Ur polisens PM:

”Vid ingripandet bär han en svart väska i storlek av en dokumentportfölj. I denna ligger det 1,1 kg amfetamin samt även sprängmedel samt sprängpatroner.”

Bomber och knark

Mannen i 40-årsåldern greps senare samma kväll, i en annan del av Göteborg. Anledningen till att man började spana på honom från början förklarar åklagaren Johan Udén så här:

– Vad gäller den ena (mannen i 40-årsåldern) så inleddes den spaningen några dagar tidigare då en annan intressant person besökt honom och fick med sig något från vad vi misstänkte var en narkotikaaffär, säger Udén.

Nu har bägge männen åtalats för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott och grovt narkotikabrott efter fyndet i den svarta väskan.

Den ene av dem, mannen i 40-årsåldern, åtalas på ytterligare två punkter.

I det ena fallet gäller det grovt narkotikabrott då polisen kunde hitta ytterligare fyra kilo amfetamin efter en husrannsakan i en lägenhet. Det andra fallet gäller innehav av nära ett kilo cannabis.

Oklart om det fanns en plan

”Brotten bör bedömas som grova då det avser en stor mängd narkotika, då narkotikan uppenbart varit avsedd för spridning och då hanteringen styrts av eget vinstintresse”, står det i stämningsansökan.

Åklagaren Johan Udén har inte lyckats styrka att bomberna, två fjärrstyrda sådana, skulle användas till någonting. Utredningen har inte kommit fram till att så är fallet, om det fanns någon plan, och den tidigare misstanken om förberedelse till allmänfarlig vårdslöshet har lagts ner.

– Det är innehavet som jag åtalar för, säger kammaråklagare Johan Udén om bomberna och fortsätter:

– Jag är ingen bombexpert, vi kommer höra en sådan i rätten. Men som jag förstod det så var det en komplett bomb, men ett par steg från att den skulle kunna aptera.

Männen förnekar samtliga misstankar om narkotikabrott. Mannen i 40-årsåldern förnekar också innehavet av bomberna .

– Men av killarna (mannen i 45-årsåldern) har erkänt att han innehaft bomberna, säger Johan Udén.

Misstänkt: ”Ingen kommentar”

Mannen i 45-årsåldern säger i förhör:

– Jag kontrollerade att de inte var ”live” så att säga. Jag visste att det var sprängmedel jag skulle hämta. Jag tog bort en tändhatt från en av anordningarna. Det var ett rosafärgat sprängmedel som låg förpackat i plastfolie, en korv typ. Jag kontrollerade att de var i ”av-läge”.

Mannen i 40-årsåldern är i stället fåordig under förhören.

– Ingen kommentar.

– Ingen kommentar.

– Ingen kommentar.

Svaret upprepas gång på gång. I det första förhöret med polisen kommer svaret 34 gånger.

Inledningsvis var en också en kvinna misstänkt för grovt narkotikabrott i ärendet. Misstankarna mot henne avskrevs senare.

Männen är sedan tidigare dömda för olika sorts brottslighet.

