Klockan 23:01 på lördagskvällen larmades polisen om misstänkt prostitution i det stilla området med lägenheter och lyxigare villor i stadsdelen Örgryte.

Redan i fastighetens trapphus mötte polisen kommunstyrelsens ordförande i Kungsbacka kommun, Hans Forsberg, som snart erkände att han betalat för sexuella tjänster.

– Jag hittade kvinnans nummer på en hemsida, fick adressen och gick dit, förklarade Forsberg för poliserna på plats.

I Örgrytelägenheten som kommuntoppen kom ut från ska minst tre rumänska kvinnor, via annonser på en prostitutionssajt, ordnat möten med sexköpare.

”Hon vet inte vad jag håller på med”

En av kvinnorna berättar för GT att hon och en väninna kom med flyg från Rumänien i förra veckan och att de fått hyra lägenheten under förevändning att de skulle semestra och träffa familj i Sverige.

– Jag tror att jag pratade om att vi skulle komma hit på semester 3-4 dagar. Hon som har lägenheten vet inte vad jag håller på med, säger kvinnan.

Hon berättar att hon varit i Sverige vid ett tidigare tillfälle och uppger att hon bara träffade två-tre män under de dagar de hade lägenheten, innan polisen slog till sent under lördagskvällen.

Det var hennes väninna som träffade Hans Forsberg. Och hon säger att skälet för deras resa var densamma:

– Jag har problem med pengar i Rumänien, det är därför jag kommer till Sverige, säger hon på knackig engelska.

Även om hon tycker att polisen betett sig korrekt känner hon inte för att komma tillbaka till Sverige.

”Känner ingenting för dem”

– Det är för mycket problem här, för mycket komplikationer för mig, säger hon och frågar hela tiden orolig vad som nu kan komma ske med henne och väninnan.

Hur ser du på de män som kommer till dig?

– Jag känner ingenting för dem, för jag vet inte vilka de är. Det är inte möjligt för mig att känna något inför några jag inte vet vilka de är, säger hon.

Vem Hans Forsberg var då han kom till deras hyrda lägenhet – en av Västsveriges mäktigaste politiker med närmare en miljon i genomsnittlig årsinkomst de senaste åren – känner hon inte heller till.

Örgrytelägenheten har under en längre tid hyrts ut via förmedlingstjänsten airbnb. I annonsen beskrivs den lilla lägenheten som perfekt för mindre sällskap och barnfamiljer, inte allt för långt från Liseberg.

En av familjerna som tidigare hyrt lägenheten tackar i en kommentar till annonsen på airbnb:s sajt för att det fanns leksaker för deras tvååring att leka med under vistelsen.

Annonsen tas ner

När GT börjar söka efter lägenhetsinnehavaren och skickar ett meddelande via sajten till annonsörens kontaktadress tas annonsen plötsligt ner.

Men efter tag ringer lägenhetsinnehavaren upp:

– Jag fick höra detta i går, när min hyresvärd ringde. Min första tanke var att jag tyckte synd om tjejerna, för jag tyckte tjejerna var så gulliga, att de fått vara delaktiga i något så hemskt.

Lägenhetsinnehavaren berättar att hon kontaktades av en kvinna från Rumänien i början av året, som hade sett annonsen på airbnb. Senare under våren återkom rumänskan och tanken var att hon skulle hyra lägenheten under sex dagar för sex tusen kronor – från torsdagen i förra veckan till tisdag.

Lägenhetsinnehavaren uppger att hon bara fått ersättning för de första dagarna och säger att de aldrig misstänkte någonting. Uthyraren träffade kvinnan två gånger; först då nyckeln lämnades över och en andra gång då hon hämtade upp två brev som kommit till lägenheten.

Har ett ansvar

Innehavaren säger att hon inte kunde tänka sig att kvinnan var prostituerad.

– Hon var väldigt trevlig, väldigt gullig och visade bilder på sin familj. Det är lätt att vara efterklok men tanken slog mig faktiskt inte överhuvudtaget, säger personen.

Det var överenskommet att kvinnan skulle betala kontant för lägenheten. Inte heller då uppger kvinnan att det fattades några misstankar.

– De drog någon vals om att alla plan var inställda på grund av corona, det var så svårt att boka med kreditkort för man kan inte avboka. Därför ville de betala cash.

Peter Ljungdahl är utredare vid polisens sektion för Internationell grov organiserad brottslighet, IOGB. Han säger att de haft flera fall där prostitutionen skett på liknande sätt, via korta uthyrningar av lägenheter via airbnb.

Han menar att de som hyr ut lägenheter har ett stort ansvar att se till vad som ska göras i lägenheten, så att den inte kan användas för människohandel.

Lägenhetsinnehavaren: ”En chansning”

– Jag har svårt att förstå i väldigt många fall att man inte förstår. Att man tar pengarna av vem som helst och struntar i detta. Jag tycker det är väldigt nära koppleri för alla som gör det. Det är svårt att bevisa att det rör koppleri, men att upprätta en anmälan och driva utredningen räcker det absolut för.

Tillfrågad om sitt eget ansvar säger lägenhetsinnehavaren att det var ”en chansning”, att det behövdes pengar medan den egna familjen var på annat håll.

– Det var en chansning liksom, men det ligger ju på mitt ansvar att sådana saker inte händer. Men det är också helt omöjligt för den personen som hyr ut att misstänka de här kvinnorna. Hur kan man veta det? Det kan ju vara vilken person som helst, säger hon och uppger att hon nu måste lämna lägenheten.

Fastighetsägaren beskrev under måndagen att det rörde sig om en olovlig uthyrning.

Hans Forsberg har i förhör erkänt att han betalat för sexuella tjänster. Under söndagen meddelade också hans parti att han lämnar alla politiska uppdrag.

GT har sedan söndagen sökt Hans Forsberg. I pressmeddelandet från Moderaterna under söndagen sa han:

– Efter det som hänt har jag inte längre förtroende i partiet och är beredd att ta konsekvenserna. Jag är väldigt ångerfull, men beredd att stå för mitt misstag.

En förundersökning om koppleri pågår, men ingen var under tisdagen delgiven misstanke om brott.

