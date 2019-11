Polisens press på Wilmas pojkvän

Sökinsatsen efter Wilma har varit massiv. Foto: ALEX LJUNGDAHL Polis har bland annat sökt till sjöss. Foto: ALEX LJUNGDAHL En polishund i arbete. Foto: ALEX LJUNGDAHL Polisen har använt sig av helikopter i sökandet. Foto: ALEX LJUNGDAHL Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Försvunna Wilma Andersson, 17, sågs senast den 14 november i området kring Walkesborg i Uddevalla.

Snart två veckor senare är hon – trots ett massivt sökpådrag – fortfarande inte återfunnen.

Polisen har under sökinsatsen gjort ett antal fynd, däribland ett par brända skor samt ett par glasögon och en jacka, men det är oklart om fynden kan kopplas till Wilma.

Den misstänkte pojkvännen har nekat till misstankarna. Foto: Polisen

Hennes pojkvän, som är i 20-årsåldern, sitter sedan i fredags häktad på sannolika skäl misstänkt för mord.

I den första anmälan om Wilmas försvinnande angavs pojkvännens adress som den sista kända adressen.

Pojkvännen nekar till brott, men var enligt sin advokat Beatrice Rämsell inte överraskad över häktningsbeslutet.

– Han var förberedd på att det kunde bli ett av alternativen, berättade hon i helgen.

Förhördes nästan varje dag

Hon tillade då också att hennes klient förhörts nästan varje dag. Under lördagen pressades han i ett förhör som varade i en och en halv timma.

– Men jag tycker bevisningen är väldigt tunn. Jag bedömer inte att det finns särskilt mycket av det som vi delgivit hittills. Det är möjligt att de har något annat också som de inte berättar, men det skulle jag inte tro, sa hon.

Hon menade på tisdagseftermiddagen att läget var det samma.

– Det har inte kommit fram så mycket nytt, faktiskt. Det finns inget mer att säga där, säger Beatrice Rämsell.

Den häktade mannens lägenhet spärrades av. Foto: Alex Ljungdahl En man i 20-årsåldern, Wilmas pojkvän, sitter häktad på sannolika skäl misstänkt för mord. Foto: ALEX LJUNGDAHL Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Redan i början av förra veckan spärrades pojkvännens lägenhet av – och på tisdagen undersöktes den av polis.

Bostaden söktes också igenom av spårhundar i jakt på eventuella spår.

På onsdagen har mannen suttit häktad i sex dagar – och har av förhörsledare från Västsverige frågats ut i flertalet förhör.

”Viktigt skapa bra relation”

Enligt dokument som GT tidigare tagit del av i samband med häktningsförhandlingen förhördes pojkvännen första gången den 17 november, ett förhör som pågick i tre minuter över telefon. Detta var två dagar innan han anhölls.

Därefter förhördes han ytterligare två gånger den 19 november.

Först i ett 15 minuter långt förhör i polishuset i Uddevalla under förmiddagen och sedan i ytterligare drygt 40 minuter i arresten senare samma kväll.

Dock förhörs han inte längre varje dag, uppger Sten-Rune Timmersjö, chef över polisens rotel för grova brott i Fyrbodal.

– Det beror på om man har några frågor att ställa, om det uppstår nya frågor. Nu uttalar jag mig ganska generellt, för vi brukar inte diskutera hur förhör går till med tidningarna. Är det så att han har något vi behöver veta kanske vi pratar med honom, annars inte, säger han.

Mannen, som är i 20-årsåldern, häktades i fredags i Uddevalla tingsrätt. Foto: HENRIK JANSSON / GT/EXPRESSEN

Vad som framkommit i förhören med den misstänkte vill Sten-Rune Timmersjö inte återge.

Men om vikten av att detaljer framkommer i förhören säger han:

– Det är det mycket av förundersökningen bygger på. Om någon pratar är det jättebra, det är inte alla som gör det. Det är viktigt att skapa en bra relation, så att de pratar i förhör.

Hur skapar man en sån relation?

– Det handlar om relationsskapande. Är det så att det fungerar kör man på, annars kanske man får byta förhörsledare. Det är från fall till fall. En del gånger passar det bra med en kille, i andra fall med en kvinna, säger Sten-Rune Timmersjö.

Det senaste förhöret hölls i söndags, uppger advokaten Beatrice Rämsell.

– Det har inte varit något de senaste dagarna, säger hon.

Hur tolkar du det?

– Det är inte så ovanligt att det blir så. Jag drar inga slutsatser av det, egentligen. Ibland sker ett uppehåll, ibland inte. Det är spridda skurar, säger Beatrice Rämsell.

Man anhölls – bil tagen i beslag

På söndagen greps och anhölls en man i 40-årsåldern som enligt polisen är i den misstänkte pojkvännens närhet.

Han släpptes på fri fot senare samma kväll, men brottsmisstankarna om grovt skyddande av brottsling kvarstår.

Är det uppgifter som använts mot den häktade pojkvännen?

– Det kommenterar jag inte, säger Sten-Rune Timmersjö.

I helgen beslagtog polisen en bil som tidigare varit efterlyst i utredningen.

Fordonet kopplas till mannen som misstänks för grovt skyddande av brottsling och enligt uppgifter till GT misstänker polisen att bilen använts i samband med Wilmas försvinnande.

– Jag kommenterar inte vad vi har i beslag. Vi är allmänt intresserade av allt som rör Wilmas försvinnande, och då kan det förekomma bilar. Det stämmer så långt. Men vad vi har i beslag kommenterar jag inte, har Sten-Rune Timmersjö tidigare sagt.

Även åklagaren Caroline Fransson var fåordig kring uppgifterna:

– Det kommenterar inte jag eller polisen.

Polisen: Insatsen kan reduceras

Under tisdagen pågår sökinsatsen efter Wilma Andersson till sent på kvällen – och under onsdagen planeras den att fortsätta.

På onsdagsförmiddagen ska polisen fatta beslut om de kommande dagarnas sök.

Sedan tidigare har polisen berättat att insatsen kan komma att reduceras under torsdag eller fredag om inte några nya värdefulla tips skulle komma in.

– På mötet ska vi resonera kring detta, säger Stefan Kristiansson, lokalpolisområdeschef i västra Fyrbodal.

Stefan Kristiansson, lokalpolisområdeschef i västra Fyrbodal. Foto: Lovisa Waldeck

I tisdagens ”Brottsjournalen” i TV4 resonerar kriminilogiprofessorn Leif GW Persson kring Wilmas försvinnande.

På frågan om det är uteslutet att hon är vid liv svarar han:

– Det är inte uteslutet, men det är osannolikt med tanke på kunskapsläget. De kunskaper man har i dag talar starkt för att hon i nära anslutning till försvinnandet i torsdags har utsatts för ett grovt brott, säger Leif GW Persson i programmet.

Digitala spår en viktig del

Han tillägger samtidigt att statistiken på samma sätt talar emot den misstänkte pojkvännens oskuld.

– Det är mycket ovanligt att man går direkt från en försvunnen person till en mordmisstanke. Det vanliga är att när det börjar sluta sig och se illa ut brukar man gå vidare och säga att det är ett människorov, säger Leif GW Persson i ”Brottsjournalen”.

Kriminilogiprofessorn Leif GW Persson i TV4:s ”Brottsjournalen”. Foto: OLLE SPORRONG

Nu menar han att polisen lägger ett pussel för att lista ut var de två personerna befunnit sig vid tiden runt det misstänkta brottet – och att elektroniska spår i form av mobiltelefoner och betalkort kan spela en viktig roll.

– Och så letar man efter sådant som bryter deras rutiner. Utredningsläget är i den meningen gott, men den springande punkten är att det blir vådligt knepigt med ett åtal om man inte kan styrka dödsorsak. Och att styrka en dödsorsak utan att ha en kropp är nästintill omöjligt, säger Leif GW Persson i programmet.

GT har sökt åklagare Caroline Fransson.

✓ "Brottsjournalen" sänds i TV4 och på TV4 Play på tisdagar klockan 21.00.

