Polisens nya vittne om mystiska bilen

Uppgifterna om en vit, eller ljust färgad, bil har gäckat utredarna i decennier sedan Helena Anderssons försvinnande i juni 1992.

Direkt efter försvinnandet rapporterades om en ljus personbil med sluttande bakparti som setts nära platsen.

Tillsammans med vittnesuppgifter om kvinnoskrik, och fynden av skor och ringar, har den aktuella bilen hört till utredningens mest centrala uppgifter.

Och enligt uppgifter till GT är det just bilspåret som varit en av de mest centrala punkterna när polisens misstankar under den senaste tiden inriktats mot en man i 60-årsåldern från Mariestad.

I förhör under den senaste veckan har polisen fått en rad uppgifter om mannens tillgång till bilar - men även om hans psykiska tillstånd i samband med försvinnandet och en längre utlandsvistelse som skedde under oklara former.

Mannen anhölls tidigare i veckan men släpptes fri av Skaraborgs tingsrätt under onsdagen, sedan åklagaren inte fått igenom sin begäran om häktning med den starkare misstankegraden, sannolika skäl.

Åklagare Jenny Karlsson leder förundersökningen mot mannen i 60-årsåldern. Foto: HENRIK JANSSON

Åklagaren, och polisen, har dock varit tydliga med att mannen fortsatt är misstänkt och under utredning.

– Han är fortfarande misstänkt och vi kommer att fortsätta arbeta precis som det var tänkt från början. Så utredningen kommer att fortsätta, säger utredaren Peter Thylén.

Enligt uppgift till GT har polisen kartlagt exakt vilka bilar som mannen hade tillgång till i samband med Helena Anderssons försvinnande.

I de uppgifter som framkommit i förhör görs gällande att han kring tiden för försvinnandet hade tillgång till någon av två bilar, som båda kan klassas som ljust färgade och stämmer överens med vittnesbeskrivningar.

Dessa är en vit Opel Corsa och en silverfärgad Peugot.

– Han hade vad jag minns ingen egen bil vid denna tid men hade tillgång till någon av dessa bilar, säger en person i mannens närmaste krets som förhörts nyligen.

Polisen har också fått uppgifter om en längre utlandsvistelse vid tiden före försvinnandet.

Många Mariestadsbor var delaktiga i sökandet efter Helena Andersson i början av 1990-talet. 29 år senare är fallet ännu inte löst. Foto: SUVAD MRKONJIC

Den misstänkte mannen drev under 1980-talet ett eget företag där han var verksam som yrkesförare.

– Han klarade det jobbet bra men hade svårt med pappersarbetet runtom kring. Jag vet inte om det var därför, men plötsligt en dag försvann han i väg, säger polisens uppgiftslämnare.

Någon gång i mitten eller slutet av 1980-talet lämnade han Sverige och åkte på en längre resa till Australien.

– Han hade ett eget företag och sen plötsligt försvann han bara och stack till Australien. Vad jag vet hade ingen hemifrån kontakt med honom då. Han bara upphörde att finnas till.

Mannen ska ha varit bortrest under minst ett år innan han en dag återvände till Mariestad lika plötsligt som han försvunnit.

Psykiska problem

– Någon gång tiden därefter började han få psykiska problem och detta var också vid samma tid som Helenas försvinnande skedde. Allt var i nära anslutning till det men det är svårt att säga exakt så här långt efteråt.

– Det var en av de anhöriga som började förstå att han inte mådde bra och senare fick han också en diagnos.

Enligt uppgift till GT har polisen under den senaste tiden, utöver mannens tillgång till bilar, även kartlagt genom förhör och andra utredningsåtgärder vilka platser och fastigheter han haft tillgång till. Tidigare i veckan spärrades bland annat en plats i Mariestad av, som mannen har en historisk koppling till.

Åklagaren Jenny Karlsson har tidigare sagt att det är främst vittnesobservationer som har lett utredningen mot den man som nu är misstänkt.

Och att detta bland annat handlat om den ljust färgade bilen som setts i området.

Åklagaren har dock inte velat svara på om den aktuella bilen har identifierats och undersökts.

– Jag går inte in på det.

Mannen i 60-årsåldern satt dold bakom en vit filt inne i polisbilen som transporterade honom till häktningsförhandlingen på onsdagen. Han släpptes sedan fri, men misstankarna kvarstår. Foto: HENRIK JANSSON

Inte heller Peter Thylén, utredare i polisens kalla fall-grupp, vill i detalj kommentera biluppgifterna men säger att man söker tips kring både den aktuella personen och bilar.

– Vi är intresserade av att få in uppgifter om personen som suttit anhållen, både om honom som person och annat runt honom. Vi är intresserade av tips om den personen men även av tips i allmänhet i fallet och kring bilar.

Han ger dock ett besked om att den vita bil som varit omskriven under de senaste dagarna, och som setts av vittnet Carina Karlsson, inte ses som intressant i nuläget:

– Vi är givetvis intresserade av alla typer av iakttagelser men den bilen har ingen koppling till den nu misstänkte mannen, säger Thylén.

”Disponerade vit bil”

Uppgifter om en vit bil klassades tidigt i rapporteringen kring fallet som ”polisens viktigaste ledtråd”.

Uppgifterna återkom också senare när rikskriminalpolisens dåvarande gärningsmannaprofilgrupp gjorde en profil på mördaren.

En av punkterna var då att den tänkta gärningsmannen ”disponerade liten vit bil vid tiden för mordet”.

Ett flertal vittnesuppgifter om vita eller ljusa bilar, av allt att döma olika bilar i några fall, har framkommit genom åren. Bland annat säkrade polisen också tidigt hjulspår i asfalten nära platsen för försvinnandet.

I samband med häktningsförhandlingen mot den misstänkte mannen i onsdags framkom också att polisen utreder ett DNA-spår. Det är tidigare känt att DNA-spår hittats på Helena Anderssons skor och dessa spår ska nu jämföras mot den misstänkte mannens DNA. Svaret väntas dröja ytterligare en tid, enligt åklagaren Jenny Karlsson.

Den misstänkte mannens advokat, Thomas Berner, vill inte kommentera detaljer kring utredningen men säger att hans klient avböjer att lämna kommentarer och att han nekar till brott.

FOTNOT: Polisen söker fortsatt tips om Helena Anderssons försvinnande och hänvisar till kalla-fall.region-vast@polisen.se.

