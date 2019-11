Polisen söker efter Wilma med drönare

Polisen flyger med drönare över Bäveån i Uddevalla på torsdagsmorgonen i sökandet efter Wilma, 17.

– Vi söker med drönare i Uddevallas kustlinje. Vårt jobb är att söka längs Bäveån. Det är fyra drönare i gång i detta nu runtom i Uddevalla, säger Johan Svensson, drönarförare från polisen i Göteborg.

De som kör drönarna kan i realtid se från drönarens kamera och spelar in det som syns.

I och med att sökandet efter Wilma är en så kallad särskild händelse är polis inkallad från flera håll landet.

Polisen letar med drönare i Uddevalla. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Nya sökinsatser i Uddevalla efter Wilma, 17

Wilma har på torsdagen varit försvunnen i en vecka.

Både Missing People och Fikk har också dragit i gång nya sökinsatser på torsdagen på olika platser i Uddevalla.

Tips fortsätter att kontinuerligt komma in till polisen men ännu har inget lett dem i riktningen att hitta den försvunna flickan.

– Vi riktar in oss på centrala Uddevalla, säger Peter Adlersson, presstalesperson vid polisen i region Väst.

Polisen arbetar i ett stort sökområde och har drönare i luften längs med flera vattendrag. Polisens hundförare söker i områden med svårare terräng som skog.

De senaste dagarna har polisen sökt i Ljungskile och i Uddevalla – frivilligorganisationerna har sökt i Uddevalla.

Wilma, 17, har varit försvunnen i en vecka. Foto: PRIVAT/MISSING PEOPLE

Polisen vill ha mer tips om Wilma, 17

Tipsen har fortsatt att komma in till polisen under natten och morgonen, men de vill ha in fler.

– Vi tar gärna emot tips, det har kommit en del under natten sedan vi efterlyste det på Facebook, säger Peter Adlersson.

Åklagaren i ärendet Caroline Fransson kommer tidigast på torsdagskvällen att ta ställning till om hon kommer begära Wilmas pojkvän häktad.

Han nekar till anklagelserna om mord som riktas mot honom.

Mannen är sedan i tisdags anhållen som skäligen misstänkt, vilket är den lägre misstankegraden.

Detta har hänt Försvann torsdagen den 14 november Wilma Andersson är 17 år. Hon sågs senast torsdag den 14 november kring Walkesborg, Uddevalla. Hon är cirka 168 centimeter lång, har mörkt hår med ljusa slingor och var troligtvis klädd i en svart pälskappa. I söndags kontaktade familjen polisen och i måndags gick Missing people ut med en efterlysning. Fynden som gjorts Polisen har gjort flera fynd under sökandet efter Wilma. Bland de första fynden var ett par skor som var brända. Senare har även glasögon och en jacka, som liknar den Wilma ska ha burit, hittats. Samt ytterligare saker. Enligt polisen måste alla fynd analyseras och det är för tidigt att säga om fynden har någon koppling till Wilma. Gripandet Under tisdagen meddelade polisen att en man – Wilmas pojkvän – gripits och senare anhållits, misstänkt för mord. Mannen är skäligen misstänkt, den lägre misstankegraden, poängterar åklagaren i fallet. Han förnekar all brottslighet. Under onsdagen meddelade åklagaren att man hållit förhör med mannen, men att man inte vill gå in på vad som har sagts. Wilma är alltjämt försvunnen. Sökinsatsen Sökinsatsen har pågått sedan i måndags och har utförts såväl av polisen som frivilligorganisationerna Fikk och Missing people. I måndags var sökinsatsen inriktad på trakterna kring Uddevalla. Under tisdagen bytte polisen sökområde och sökte framför allt kring Ljungskile efter uppgifter som pojkvännen lämnat i förhör, enligt uppgift till GT, för att sedan återigen gå tillbaka till Uddevalla. På torsdagen söker polisen i centrala Uddevalla. Visa mer Visa mindre

