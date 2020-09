På lördagskvällen besköts tre personer i Biskopsgården i Göteborg.

– Vi hade tyvärr ytterligare en skjutning i det gängrelaterade våldet vi har att hantera här på Hisingen. Det är en händelse som sker på Sommarvädersgatan med ett tillvägagångssätt som är vanligt förekommande, säger Jörgen Thorén, lokalpolisområdeschef på Hisingen.

Polisen kunde snabbt gripa två personer som nu sitter anhållna och polisen kan länka samtliga till olika nätverk på Hisingen.

– Vi har två anhållna, det tyder på en hög aktivitet av polisen efter skjutningen, säger Jörgen Thorén.

34 gängmän frihetsberövade

Redan innan helgens anhållanden satt 32 personer med kopplingar till gängkriminaliteten på Hisingen frihetsberövade. Det handlar bland annat om personer som misstänks för delaktighet i mordet i Gamlestaden i maj och personer som kan kopplas till Backagänget som legat i konflikt med Ali Khan-nätverket.

– Vi har 34 stycken kända aktörer som vi har frihetsberövade. De är anhållna, häktade eller dömda till långa fängelsestraff. Det är en stor andel av de som ställer till det i lokalsamhället. 12 stycken sitter häktade för mordet på Lars Kaggsatan i maj.

Enligt Jörgen Thorén är det tre nätverk i Biskopsgården som står för gängkriminaliteten i stadsdelen.

– Vi har ju en lägesbild där vi haft få antal skjutningar i år som tur är, men alla skjutningar är ett misslyckande för området. Men vi kan se att konflikten mellan Nätverket Backa och Angered är lugnare. Konflikten i Biskopsgården har pågått under flera år och är Ibland högintensiv. Konflikten i Biskop har tre olika nätverk. Det är splittringen av gamla Södra nätverket, som är uppdelat i två rivaliserande gäng samt Norra.

Trots att de sitter så många frihetsberövade så sker det nya skjutningar, är det nyrekryteringar eller personer som ni inte kunnat få dömda för brott?

– Det är en mix av det. Vi har ungefär 155 individer som påverkar lokalsamhället negativt. Dessa 155 individer delar vi in i olika kategorier. Allt från strategiskt kriminella till de ungdomar som är på väg in i gängkriminalitet. Av de 155 är 34 bakom lås och bom, vilket är en stor andel och ett gott betyg av hårt riktat polisarbete. Oftast när en tung aktör tas bort vill någon annan ta deras plats. Ett sätt att komma upp sig i nätverken är att begå våldsdåd. Men när man är ny och på väg in och begår brott är risken att åka fast större och vi försöker ju utnyttja det. Vi jobbar för att rekryteringen inte ska fortsätta.

Polisen: Risk för hämnd

Efter ett våldsdåd i kriminella miljöer finns risk för hämndaktioner, något polisen försöker förhindra.

– Rent evidensbaserat är det en förhöjd faktor för en ny skjutning inom 14 dagar, det är vi medvetna om och lägger resurser för att förhindra nya våldsdåd.

Under förra veckan greps sex personer vid Eketrägatan, de släpptes senare men är misstänkta för olaga hot. Just nu går det inte att koppla ihop de båda händelserna.

– Den händelsen och skjutningen i helgen kan vi i nuläget inte se hänger ihop, avslutar Jörgen Thorén.

LÄS MER: Två personer gripna efter skottlossning i Göteborg