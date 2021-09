”What about tomorrow to have a beer in a pub?”.

Sms:et till göteborgaren sommaren 2016 tros ha varit det som först förde honom samman med den ryske underrättelseofficeren och diplomaten Jevgenij Umerenko.

Åren därefter skulle kuvert innehållande buntar med sedlar byta ägarskap mellan de två inne på mörklagda krogar – i utbyte mot företagshemligheter om Scania och Volvo.

– De här länderna skyr inga medel, säger Gabriel Wernstedt på Säpo.