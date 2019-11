Nytt hot mot högstadieskola i Göteborg

Det första hotet nådde polisens kännedom den 18 oktober i år då de larmades till Santosskolan på Lindholmen i Göteborg.

På skolan går cirka 400 elever mellan årskurs sju till nio.

– Hotet har funnits på sociala medier ett par dagar, men nått skolledningen först under morgonen. Därefter har de kontaktat oss, sa Anna Göransson, presstalesperson vid polisen i region Väst den aktuella dagen.

Har öppet som vanligt

Göteborgs-Posten skriver att en månad efter det första hotet informerades föräldrarna om ett nytt hot, som också det kommit från sociala medier och samma konto som förra gången. En förälder säger till tidningen att det känns olustigt.

Vid det första tillfället fick eleverna lämna skolan, efter det nya hotet väljer man att ha öppet som vanligt efter kontakter med polisen och grundskoleförvaltningen.

– När vi får in hot mot skolor och köpcentrum till exempel, då är trovärdigheten på hotet viktigt, som hur kommer det in, finns en misstänkt. Vi gör en bedömning utifrån varje enskilt hot, vi gör alltid åtgärder, men alla syns inte utåt. Finns en misstänkt kallas den till förhör, säger Ulla Brehm, presstalesperson vid polisen i region Väst till GP.

Skolan har krismöte

På torsdagen håller skolan krismöte med anledning av det nya hotet som kom inpå onsdagen.

– jag fick kännedom om hotet, sent under onsdagskvällen. som jag har förstått det är det ett hot om skjutning igen via sociala medier. Vi håller just nu på att sätta ihop information som ska gå ut till vårdnadshavare och elever. Vårt uppdrag nu är att skapa trygghet för våra medarbetare och våra elever. Beslutet för nu är att hålla skolan öppen, säger Ebba Warborn, rektor på Santosskolan till GP.