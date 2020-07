Torsdagen den 14 november ringer Wilma Andersson till sin mamma från ett hemligt nummer, vid 15-tiden på eftermiddagen. Det ska bli den sista gången mamman hör från sin dotter.

På fredagen, dagen därpå, kommer inte Wilma till sin avtalade tandläkartid. Hennes föräldrar försöker nå henne utan resultat. Två dagar senare anmäls hon försvunnen.

Men enligt den teori som polisen senare ska komma fram till, har hon då redan mördats.

Den aktuella helgen har Sten-Rune Timmersjö, gruppchef för polisens avdelning för grova brott i Fyrbodal, jobbat med ett helt annat fall. På avdelningen gör vinterförkylningarna att bara två, tre personer jobbar på avdelningen under helgen.

Snart ska därför poliser från hela Västsverige vara inkopplade i det som ska komma att bli ett av de mest uppmärksammade kriminalfallen i Sverige förra året.

En ung kvinna har mördats av sin 23-årige pojkvän.

Men det vet ingen än.

Lägenheten där Wilma Andersson tros ha mördats. Foto: ALEX LJUNGDAHL

”Tyckte det lät konstigt”

– På måndag eftermiddag var det en kille som är förundersökningsledare i Uddevalla som ringde mig och berättade att han hade fått in ett ärende på lördagen och att det var en försvunnen tjej som var 17 år, säger Sten-Rune Timmersjö.

Det är långt ifrån det första fallet Sten-Rune stött på där en ungdom anmälts försvunnen. Ofta blir de fallen uppklarade snabbt utan att brott har begåtts.

– När det först kom in tog man det väl inte riktigt som att det skulle vara någon som blivit mördad.

När den typen av försvinnanden kommer in skickas ärendet till regional insatsledare i Göteborg som gör en bedömning om det ska omhändertas där eller återgå till lokalpolisområdet och hanteras som ett ”vanligt försvinnande”.

– I det här fallet gick det tillbaka. Men förundersökningsledaren reagerade på detta och tyckte det lät konstigt.

Snart hörs Wilmas mamma om vad de vet, och det hon berättar får polisen att misstänka att brott kan ligga bakom försvinnandet. Misstanken stärks när de sedan hör henne en andra gång, samt hennes sambo och Wilmas pappa.

– De hade vanligtvis regelbunden kontakt med Wilma men nu hade de inte haft det. De hade inte hört från henne på flera dagar. Telefonen gick direkt till telefonsvarare. Och sen såg ju mamman då när de var och pratade med honom (Tishko Ahmed) i lägenheten att de saker som han sa att hon hade tagit med sig fanns kvar, säger Sten-Rune Timmersjö. Han fortsätter:

– Vi pratade med en kompis till Wilma som sa att hon aldrig skulle gå i väg utan en väska som hon tyckte mycket om, den och hennes jacka hängde kvar. Det väcker nyfikenhet. Varför var det så?

Tishko Ahmed handlar med Wilma Anderssons bankkort, kort efter hennes försvinnande. Foto: Polisen

Tishko greps: ”Då drog det igång”

Morgonen den 19 november beslutar chefsåklagaren i Uddevalla att anhålla pojkvännen Tishko Ahmed i hans frånvaro. Fram tills dess har han hävdat att han och Wilma hade ett gräl, torsdagen den 14 november. Att Wilma tog sina saker och lämnade lägenheten självmant och att han sedan dess inte hört från henne.

Men övervakningsbilder har visat att Tishko Ahmed själv handlade med Wilmas bankkort kort efter försvinnandet. Han åkte till McDonald's med vänner och verkade enligt vittnesmål oberörd, även om han inledningsvis talade med polisen och gav sken av att vilja hjälpa till i sökandet. Wilmas föräldrar var också i lägenheten för att söka efter sin dotter och uppmärksammade flera märkliga omständigheter. Bland annat att det ena kvällen var ostädat, men dagen därpå helt rent. Samt att Tishko Ahmed betett sig underligt vid besöket.

Samma kväll som försvinnandet plockades Tishko Ahmed också upp längs motorvägen i Ljungskile efter att ha tagit tåget dit. Poliser plockade upp Ahmed, utan att då känna till Wilmas försvinnande, eftersom oroliga bilister larmat om en man som gick längs vägen.

Vad en lerig Tishko Ahmed gjorde i Ljungskile samma kväll är ännu okänt. Han hävdade själv för poliserna vid vägen att han hamnat i bråk i centrum och därför valde att promenera hem. Under rättegången hävdade han senare att resan var för att leta efter Wilma.

Dagarna därpå åkte han till sitt jobb, inom hemtjänsten, som vanligt, men gjorde flera stopp i sin bostad under arbetspasset. Morgonen den 19 november knackade så polisen på.

– Vid 10-tiden var spaningspatrull och hämtade honom i bostaden. Då drog det i gång, säger Timmersjö.

Ett enormt sökpådrag, med både organisationer och frivillga, inleds för att hitta Wilma Andersson, samtidigt som hennes pojkvän Tishko Ahmeds lägenhet spärras av för teknisk undersökning.

Polisen söker med dykare, helikopter, drönare och flera patruller.

De inledande dagarna är kritiska. Fortfarande kan ju Wilma Andersson hittas vid liv.

Under sökperioden kallas personal in från andra städer, samtidigt som mängder av tips strömmar in från allmänheten efter att pressen börjat skriva om Wilma Anderssons försvinnande.

– Det var väldigt intensivt de första dagarna. All extrapersonal skulle samordnas, tipsen skulle följas upp, samtidigt som vi hade andra ärenden med häktade som vi höll på med. Och så utökades sökområdet hela tiden. Jag kom till jobbet vid sex-tiden på morgonen och var hemma vid tio, elva. Och då fortsatte ju telefonen att ringa.

Då släcktes hoppet

Samtidigt satt en familj utan sin dotter och syster.

Dagen efter att Wilma försvann försökte hennes pappa kontakta henne – ansökan om att bli hennes handledare i övningskörningen hade godkänts. Hon svarade inte.

Till GT berättade en familjemedlem den 20 november, sex dagar efter försvinnandet:

– 18-årsdagen närmade ju sig och då ville hon ha allt så klart som möjligt med körkortet. Den 25 juli skulle hon ha fyllt 18 – eller ska hon fylla 18, rättare sagt. Vi ger inte upp hoppet.

Försvarsmakten kallades också in. En så kallad ”miniubåt”, en radiostyrd sonar, sökte efter Wilma Andersson i Uddevallas vattendrag. Det hade gått nästan två veckor sedan försvinnandet, men hon hade ännu inte hittats.

Men så sker det som ska släcka det hopp som fanns om att hitta Wilma vid liv. Ett avgörande fynd görs.

I lägenheten där hon bodde tillsammans med Tishko Ahmed hittas hennes huvud förpackat inuti en resväska, i en garderob i sovrummet.

– Vi beklagar djupt att sökandet efter Wilma slutade på detta tragiska sätt. Våra tankar går till flickans familj och vänner, sa kommenderingschef Lars Eckerdal i ett uttalande från polisen samma dag.

Många sörjde, och sörjer, den 17-åriga Wilma Andersson. Foto: THOMAS JOHANSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Ett Uddevalla i sorg

För TV3:s ”Efterlyst” berättade hennes mamma senare hur allt rasade.

– Jag har ganska många minnesluckor där. Jag vet att jag föll ihop och det gjorde så ont, den smärtan går inte att beskriva.

Beskedet försatte Uddevalla i sorg. Under dagarna som följer samlades medmänniskor på Kungstorget för att tända ljus och visa omtanke till Wilmas familj och anhöriga.

– Det är djupt tragiskt och nu känns det mest tomt. Det är nog så för många, sa en av Missing peoples frivilliga under minnesceremonin.

I rättegången mot Tishko Ahmed som inleddes ett halvår senare, den 26 maj 2020, ska försvaret ställa sig kritiskt till att det tog nio dagar från det att lägenheten spärrades av tills att fyndet gjordes. För Sten-Rune Timmersjö är det snarare gjort enligt protokoll.

– För oss som är insatta i hur det här brukar gå till är det inga problem. När polis försäkrat sig om att det inte finns en hel kropp i lägenheten så plockar vi inte i saker på det sättet, teknikerna letar inte efter objekt utan efter spår.

Däremot erkänner han att omständigheterna gjorde att det tog något längre tid än vanligt.

– Det finns normalt sett två utbildade blodbildsanalytiker här i Västra Götaland men nu var bara en tillgänglig, den andra kom från Stockholm och då tog det ett tag att få båda på plats. Det tog några dagar extra kan jag hålla med om.

Åklagaren Jim Westerberg. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Pappan och kvinnan avskrevs

Polisens förundersökning samlar närmare tusen sidor bevismaterial. Runt 700 förhör har hållits, och upp emot 150 personer har varit inblandade i utredningen.

Två av de som förhörts är Tishko Ahmeds pappa och en kvinna i hans närhet. Pappan anhölls tidigt i utredningen, men släpptes på fri fot samma dag. I december begärdes båda häktade, misstänkta för skyddande av brottsling och brott mot griftefriden.

I april avskrivs misstankarna mot pappan och kvinnan helt.

– Brott kan inte styrkas och därför måste de nu avföras från utredningen, sa åklagare Jim Westerberg då.

I förhör har båda bedyrat sin oskuld, och hävdat att Wilma är som en dotter till dem. Att hon brukade komma hem till dem och prata när hon och Tishko bråkat.

”Det är anmärkningsvärt. Jättekonstigt”

Men misstankarna mot huvudmisstänkte Tishko Ahmed har stärkts under utredningens gång. Trots konsekventa nekanden har han inte kunnat ge några förklaringar till fyndet i hans lägenhet, de många blodspåren på golven eller vem som kan ha gjort sig skyldig till mord och brott mot griftefriden, om inte han själv.

Tishko Ahmed är 23 år. Aldrig tidigare straffad. Och enligt tingsrätten skyldig för mordet på sin 17-åriga flickvän, och skändandet av hennes kropp.

För efter den sista rättegångsdagen finns det ingenting som tyder på att någon annan kan ha gjort det, än Ahmed. Det beställs en rättspsykiatrisk undersökning, eftersom det sedan tidigare finns skäl att utreda hans psykiska tillstånd under tiden för mordet.

Utredningen kommer fram till att Tishko Ahmed inte lider av någon allvarlig psykisk störning. Han har haft en fungerande vardag, jobbat i hemtjänsten, bott med sambon Wilma och levt ett socialt liv. Men utredningen visar också att han är en narcissist med höga tankar om sig själv, som inte är förankrade i det han åstadkommit i livet.

– Jag har varit med på någon häktningsförhandling och i samband med något förhör, då uppfattade jag honom som en väldigt... överlägsen människotyp. Han förminskade väl kanske andra människor litegrann. Det var väl inte ett normalt beteende, säger Sten-Rune Timmersjö.

Både anhöriga och familj har vittnat om att förhållandet mellan Wilma och Tishko Ahmed var kantat av konflikter och våld, från pojkvännens sida. Vänner vittnar om att han varit kontrollerande och svartsjuk, samt att hans personlighet förändrades under tiden före mordet. Men enligt Sten-Rune Timmersjö hör det till ovanligheterna att en så ung, ostraffad person gör sig skyldig till styckmord.

– Det får jag säga att det är anmärkningsvärt. Det är jättekonstigt, det är det. Det kan inte finnas många liknande ärenden. Från att inte ha gjort någonting, han har rökt hasch och marijuana, till det här.

Sökandet efter Wilma Andersson fortsätter även efter rättegången. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Sökandet fortsätter

Sökandet efter Wilma Andersson tog inte slut när fyndet gjordes. Fortfarande gör polisen sökinsatser, när tips kommer in och följs upp.

Enligt Timmersjö söker frivilligorganisationerna fortfarande, vissa helger.

– I samband med åtalet i mitten på maj ökade tipsflödet igen. Nu är det framför allt många medium som hör av sig. Det kanske inte är prio ett hos oss, just de tipsen. Hade alla pekat på samma plats hade det varit en sak, men nu är det i stort sett från Haparanda till Ystad. Kommer det däremot in tips som är relevanta så följer vi upp dem, det gör vi i alla ärenden.

För honom kommer det vara ett ouppklarat ärende tills den dagen hon hittas.

Till dess kommer ingen, utom mördaren, veta hur Wilma dog.

Till dess, kommer hennes familj inte kunna begrava henne.

– Hon måste ju få en begravning och då vill jag kunna begrava hela henne, inte en del. Wilma måste få frid och vi en plats att gå till. Folk säger att det bara är en kropp och att själen är någon annanstans, men jag vill inte att någon någonsin kommer åt henne igen, har Wilma Anderssons mamma tidigare sagt till Svenska Dagbladet.

”Det är nåt som sitter kvar”

Den 25 juli, i lördags, skulle Wilma Andersson ha fyllt 18 år.

I stället stannade livet vid 17.

– Det är jobbigt att inte ha hittat henne. Det kommer nog alltid sitta kvar så länge vi inte vet var hon är. Det är nåt som sitter kvar, det är det. Men det värsta är naturligtvis för de anhöriga, för oss är det ett ouppklarat ärende på det sättet att vi inte hittat henne. De anhöriga får leva med detta hela livet, säger Sten-Rune Timmersjö.

Måndagen den 27 juli väntas domen mot Tishko Ahmed förkunnas i Uddevalla tingsrätt.

Åklagaren yrkar på fängelsestraff och hävdar att Ahmed har dumpat Wilmas kropp på en eller flera platser.

Den sista rättegångsdagen i mitten av juli avslutades med att Wilmas mamma gråtande vände sig mot dotterns mördare för att vädja: ”Berätta var hon är Tishko. Ge oss ett svar”.

Mördaren svarade med att räcka långfingret mot anhöriga innan han fördes ut ur salen.

