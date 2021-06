En 46-årig mamma och hennes 30-åriga dotter från Karlstad har under flera års tid drivit flera massagesalonger runtom i Sverige.

Bland annat i Göteborg, Stockholm, Jönköping och Karlstad.

Det var på massagesalongen i Karlstad som grannarna och de boende i området började fatta misstankar om att de i verkligheten drev en bordell, och kontaktade polisen.

Under flera månader kartlade polisen såväl kunder som de anställda. De besökte också platsen under täckmantel för att samla bevis.

En av polismännen beskriver utförligt i en rapport hur han blev uppmanad att ta av sig kläderna under en massage.

”Massage here also? Hon pekar på min dolda (under handduken) penis.”, skriver polisen i sin rapport.

Tvingat de anställda sälja sexuella tjänster

I mars slog polisen till mot salongen och under måndagen inleddes rättegången mot den misstänkta mamman och hennes dotter.

Enligt åtalet misstänks duon ha tvingat kvinnor att sälja sexuella tjänster till kunderna på salongen i Karlstad, samt i de övriga tre städerna.

I förhör har de anställda berättat om arbetsförhållandena på salongen.

De anställda fick betalt hundra kronor per kund.

Enligt fackförbundet Handels ligger den genomsnittliga lönen för en massös i landet på 770 kronor per dag. Det är mer än det tredubbla vad kvinnorna på salongen tjänade.

I en husrannsakan hittade polisen en Rolexklocka värderad till 130 000 kronor hos mamman. Foto: Polisen. / Polisen.

Enligt redovisningar till Skatteverket tjänade de anställda runt 6 000 kronor i månaden.

Förhörsledaren: Hade du klarat dig på 6 500 kronor i månaden?

– Jag? Ja. Jag har ju inte så många räkningar. Men jag vet inte med dem, säger dottern i förhör med polisen.

I stället fick de anställda förlita sig att tjäna pengar genom sexuella tjänster.

– Jag har frågat NN (mamman) någon gång om jag kunde få det i lön i stället. Men hon svarade att det som hon får in på kunder inte räcker till utgifterna. Det räcker inte till personalen. Om hon skulle betala ut en lön på över 10 000 så skulle det bli en obalans mellan inkomster på kunder och utgifter, har en anställd berättat i förhör.

Mor och dotter levde lyxliv

Samtidigt som de anställda var kraftigt underbetalda och tvingades livnära sig på sexuella tjänster, levde mor och dotter lyxliv för de intjänade pengarna.

Under en husrannsakan hos mamman hittades bland annat flera exklusiva väskor från märken som Prada och Chanel. Dessutom hittades en Rolexklocka värderad till 130 000 kronor.

Polisen hittade också 200 000 kronor i kontanter i en låda i bostaden. När polisen frågar om beslaget skrattar mamman.

– Vad slarvig jag är. Jag vet inte hur mycket det är. Vet inte hur länge den påsen legat där, säger hon i förhör.

200 000 kronor hittades i kontanter hos mamman. Foto: Polisen. / Polisen.

Också hos dottern hittade man dyra märkesväskor från märket Chanel samt dyra smycken från märket Swarowski.

– Jag påstår att de tjänat ett antal hundra tusen kronor enbart på salongen i Karlstad, har åklagare Per Svensson tidigare sagt till NWT.

Både mor och dotter förnekar brott.

