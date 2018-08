Onsdagen den 8 augusti hittades Gica, en hemlös rumänsk EU-migrant i 50-årsåldern, död utomhus i den park i Huskvarna där han brukade sova.

Människor som kände Gica har beskrivit honom som en lugn och vänlig man som försörjde sig på att tigga, men som samtidigt blivit tärd och svag.

Inledningsvis kommunicerade polisen utåt att det kunde röra sig om en naturlig död – ett hjärtstopp. Den teorin kullkastades av obduktionsprotokollet som i stället talade för en annan dödsorsak: Att Gica hade blivit mördad.

LÄS MER: Stefan Löfvens ord efter misstänkta mordet på Gica

En 16-årig pojke har häktats

I jakten på gärningsmännen har polisen riktat in sig på en grupp pojkar.

En 16-årig pojke häktades på torsdagen på sannolika skäl misstänkt för mord.

Även en 14-årig pojke utreds för mord. Han är inte straffmyndig och utreds därför enligt LUL, lagen om unga lagöverträdare.

Ytterligare två pojkar som ännu inte uppnått straffmyndig ålder utreds på samma sätt, en för misshandel och en för ofredande.

Pojkarna är hemmahörande i trakten och flera av dem går eller har tidigare gått på samma skola, där det misstänkta mordet har väckt reaktioner.

– Många är ju ledsna, självklart är det så. Jag tror att det är väldigt svårt att ta in. Det här händer inte, säger skolans rektor och fortsätter:

– Vi upplever att det är en ganska tryckt stämning. Många är chockade och förvånade och det som har hänt är fruktansvärt. Sedan finns det en ryktesspridning kring det här som är helt absurd. Det är den vi hanterar.

LÄS MER: Snabbt svar krävs om det finns hatmotiv bakom mordet på Gica

Ljus och blommor vid grönområdet och platsen där Gica bodde och även mördades i början av augusti. Foto: ADAM IHSE/TT NYHETSBYRÅN

”Måste agera på ett annat sätt”

16-åringen som nu sitter häktad är inskriven på en gymnasieskola för att läsa in högstadiets grundämnen under den hösttermin som just startat. Av aktivitet på sociala medier framgår att han intresserar sig för datorspel och ishockey.

I samband med häktningen meddelade hans försvarsadvokat Anders Tolke att 16-åringen nekar till brott och att man kommer att överklaga häktningsbeslutet.

14-åringen som utreds för mord går på samma högstadieskola. Förra terminen blev han underkänd i en rad ämnen.

På torsdagen blev det klart att 14-åringen byter ut sin försvarare, för att framgent företrädas av stjärnadvokaten Martin Cullberg.

– Jag kommer att åka ner och träffa honom i morgon för att sitta ner och prata i lugn och ro, säger Cullberg och fortsätter:

– När man har så unga misstänkta måste man agera på ett lite annat sätt. Det krävs att man är mycket mer vaken vid förhören och kontrollerar så att förhörsledaren inte ställer ledande frågor.

På torsdagen blev det klart att 14-åringen byter ut sin försvarare, för att framgent företrädas av stjärnadvokaten Martin Cullberg. Foto: ADAM IHSE/TT NYHETSBYRÅN

Filmklipp har cirkulerat på sociala medier

Polisen har berättat att det finns filmmaterial i utredningen och åklagare Linda Schön menar att man har en god bild av vad som har hänt. Enligt P4 Jönköping har det cirkulerat filmklipp på sociala medier där Gica blivit filmad i smyg, och enligt Aftonbladet blev han förnedrad och misshandlad på kvällen innan han hittades död.

Gicas död har väckt starka reaktioner. I Jönköping, men även på riksnivå. På fredagen beklagade statsminister Stefan Löfven det inträffade.

– Nu måste rättsprocessen ha sin gång, men bara det att man mördar en av samhällets svagaste. Vi behöver diskutera hur man får stopp på tiggeriet för det är ingens framtid. Men det här är ju så fruktansvärt. Jag blir väldigt, väldigt bedrövad, sa han till Jönköpings-Posten.