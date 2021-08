Strax innan tolvslaget den 8 april larmades polis och räddningstjänst till en bostad flera hundra meter in i skogen i Härryda kommun.

En man i 45-årsåldern förklarade för larmcentralen att det brann i ett hus på hans mammas tomt. Både polis och räddningstjänst larmades ut till platsen där sonen greps misstänkt för att själv ha startat branden.

Han har sedan dess suttit frihetsberövad.

Branden kunde släckas men stora delar av huset hade hunnit drabbas av omfattande skador, framför allt i det vardagsrum som elden startade i. Enligt försäkringsbolaget kunde det ta upp mot 18 månader innan huset är återställt, enligt polisens utredning.

Räddningstjänsten hann släcka branden innan huset brann ner till grunden. Foto: POLISEN

”Han blir elak”

Under polisens utredning gick det att konstatera att sonen och mamman haft en dålig relation under många år och att sonen lidit av en missbruksproblematik. Tidigare under dagen innan branden hade de båda börjat bråka och sonen hade då sparkat på mammans bil.

– När NN (sonen) är påverkad... Han är inte nåbar, han är en annan människa. Han blir elak. När han sa att han skulle sparka på bilen fick jag panik.

Enligt polisen började branden i en soffa och spred sig sedan långsamt. I förhör nekade sonen till brott då han inte mindes något, han påstod sig vara för berusad för att förstå.

2,5 års fängelse

Sonen är känd av polisen sedan tidigare och förekommer under 15 avsnitt i belastningsregistret, enligt polisens utredning. Han dömdes senast i april 2020 för våld mot tjänsteman, hot mot tjänsteman och narkotikabrott. Straffet blev skyddstillsyn.

I juni dömdes han i tingsrätten för mordbranden, skadegörelse och olaga hot för händelserna den 8 april. Han dömdes också för olovlig körning och grovt rattfylleri som inträffade i januari.

För brotten tilldelades han 2,5 års fängelse vid Göteborgs tingsrätt. Domen överklagades till hovrätten som nu gjort sin bedömning – de fastställer tingsrättens dom.

SE OCKSÅ:

Här är brandmannens råd • "Alla bränder börjar små"

LÄS MER: Tjuvar allt mer aggressiva på återvinningscentraler