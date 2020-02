Mannen åtalas för att under sommaren och hösten 2019 vid flera tillfällen på olika platser ha genomfört samlag med en flicka som är under 15 år.

Tidigt under 2020 ska han dessutom utfört handlingar som är jämförbara med samlag med en annan flicka under 15 år. Polisen har talat med flera vittnen som på olika sätt känner till händelsen. Till en av dem har flickan skrivit meddelanden under själva övergreppet.

Mannen erkänner delar av händelseförloppet, men förnekar våldtäkt. Han hävdar också att han, vad gäller den första flickan, vid det första samlaget inte kände till hennes ålder.