Larmet inkom till polisen vid 20.30-tiden på onsdagen.

En man i 65-årsåldern uppgav då hur en annan man, i 20-årsåldern, närmat sig och börjat prata med honom. Händelsen urartade sedan i ett rån, då mannen i 20-årsåldern slog den äldre mannen så att han föll till marken, och ryckte hans guldhalsband ifrån honom.

Polis och ambulans har kallts till Svartedalen, för att prata med mannen och undersöka hans skador.

Vid 21.30-tiden är ingen ännu gripen för rånet.

– Vi fick in det här lite sent så att säga. Det var, som vi säger, ett kallt rån. Personen i fråga hade väl tagit sig hem och så där, men vi är på plats och pratar med den här rånade mannen nu för at se om vi kan få mer uppgifter, säger Peter Adlersson, polisens presstalesperson.

Han har inga uppgifter på om offret behövt sjukhusvård.