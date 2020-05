Klockan 23.01 på lördagskvällen slog polisen till mot den moderate toppolitikern Hans Forsberg, kommunstyrelsens ordförande i Kungsbacka.

Efter en anmälan om misstänkt sexhandel sprang polisen på honom i trapphuset när de kom till platsen.

Där erkände han direkt.

– Jag hittade kvinnans nummer på en hemsida, fick adressen och gick dit, sade han till polispatrullen.

Den del av ärendet som rör misstänkt koppleri utreds nu av Göteborgspolisens specialteam för bland annat människohandel, IGOB. Enheten, sektionen för internationell grov organiserad brottslighet, utreder bland annat människohandel, koppleri och grova narkotikabrott som på olika sätt inkluderar transporter över gränser.

– Ärendet inleddes med att ett vittne ringde in till vår ledningscentral efter att man uppmärksammat att något inte kändes bra. Därifrån rullade det vidare till att en polispatrull kommer till platsen, säger kommissarie Peter Ljungdahl på IGOB.

Anmälan om koppleri

Utredare från enheten har nu förhört tre prostituerade kvinnor som kopplas till den aktuella lägenheten där Hans Forsberg köpte sex. Utredningen tar sikte på om kvinnorna själva organiserat verksamheten, vilket inte behöver vara brottsligt, eller om de varit kontrollerade av någon annan.

– Det är skrivet en anmälan om koppleri av patrullen som var på plats och vi har pratat med kvinnorna i koppleridelen. Vi försöker reda ut om de är kopplade eller inte, men utredningen går ganska trögt. Vi har inte mycket hittills som tyder på koppleri men vi fortsätter ett tag till.

Kvinnorna har i förhör sagt att de själva organiserat verksamheten.

– Ja en del tyder på det. De lägger upp sajter själva och så vidare.

– Generellt är många av offren eller kvinnorna, hur man nu bedömer det, utsatta för koppleri. Men alla är inte det. Och sen finns ett nästa steg: Kan vi bevisa det eller inte? Men vi är inte klara än och får se var detta landar.

”Kvinnorna äldre”

Enligt Ljungdahl kan fler än de tre kvinnorna som förhörts, varav ingen är misstänkt för brott, vara kopplade till verksamheten. Han säger också att ingen av de tre som förhörts är minderårig.

– De är äldre, inte under 18 år.

Ytterligare förhör väntar nu i utredningen.

– Det är ingen skillnad mot vanliga utredningar utan vi jobbar med förhör och teknisk bevisning. Vi har något förhör kvar som vi behöver göra.

Fastighetsägaren, vd:n i det fastighetsbolag som äger hyresfastigheten, säger sig inte ha känt till vad som pågått i lägenheten.

Det exklusiva bostadsområdet i Örgryte i Göteborg där sexköpet skedde. Foto: FOTO: HENRIK JANSSON

– Jag är själv lite chockad över detta och vi tar starkt avstånd från det som skett. Det har förekommit någon form av olovlig uthyrning. Vi kommer nu att agera kraftfullt kring det.

Rumänien, där de prostituerade kvinnorna i lägenheten är hemmahörande, är ett av Europas fattigaste länder. Det har tidigare konstaterats att många kvinnor som säljer sex i Sverige genom trafficking kommer från landet. I tidigare härvor som nystats upp av svensk polis har kvinnor från extremt utsatta hemförhållanden utnyttjats på lägenhetsbordeller i bland annat Göteborg.

Uttalade sig om tiggare från Rumänien

Hans Forsberg har själv tidigare uttalat sig om rumänska medborgare i diskussionen om tiggare sedan hans parti röstat för ett förslag om krav på polistillstånd för tiggare.

– Jag tror inte att man hjälper människor genom att låta dem leva i fattigdom, sade Forsberg.

– Ett skäl är att det här inte är ett sätt att försörja sig på. Tigga är inte en väg ur fattigdom, sa Forsberg i en intervju med SVT.

Själv har Hans Forsberg under de senaste åren tjänat stora pengar.

Hans taxerade inkomst under de senaste tre åren har legat strax över 900 000 kronor. Hans senaste inkomst av tjänst, för 2019, var 938 798 kronor. Under uppmärksammade former beslutade Kungsbackas kommunfullmäktige nyligen också att hans lön ytterligare skulle höjas till en årslön på strax över en miljon kronor.

Kan få 1,3 miljoner i fallskärm

SVT Halland och Kungsbacka-Posten rapporterade under måndagen också att Forsberg kan ha rätt till en fallskärm i form av ett omställningsstöd som han själv måste söka. Enligt GP handlar det om 1,3 miljoner kronor, som betalas ut under en 18-månadersperiod.

– Om han bestämmer sig för att söka stödet så handlar det om en betydande summa som kommunen kan få betala ut till honom varje månad, säger Larry Söder (KD), ordförande i arvodesberedningen, till SVT Halland.