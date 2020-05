Lottie, 66: Jag har blivit trakasserad – i åratal

Den 7 april kom Charlotte ”Lottie” Lord, från Kungälv, hem från en promenad i skogen. Då såg hon svart rök bolma ur sitt hus på långt håll och hon började direkt undra om hon glömt att stänga av någonting.

– Jag tänkte, herregud, jag har väl inte eldat någonting i dag? Eller glömt en värmefilt i gång. Jag ringde 112 och försökte inte ens gå in själv för röken var helt svart och jag förstod att jag inte kunde göra någonting, säger Lottie, som först berättat sin historia för Kungälvs-Posten.

När brandkåren var klar med släckningsarbetet kom en räddningsledare fram till Lottie för att ställa en fråga som chockerade henne djupt.

– ”Hade du en bensindunk inne i vardagsrummet?”, frågade han.

Det hade inte Lottie.

– Då fattar jag att det är någon som tänt på. Man tänker inte att någon kommer och bränner upp mitt hus. Jag blev stum och tappade andan och skrek. Då har de gjort det med flit, skrek jag. Jag blev väldigt chockad, säger hon.

Trakasserats sedan 2013

Branden tror Lottie är kulmen på en rad trakasserier som pågått så långt tillbaka i tiden som 2013.

– Det hela började för sju år sedan med att ungdomar började köra ut till min gård och min tomt och titta runt. Jag bor i en gammal jaktstuga och har en del jakttroféer ute. Det tyckte de var lite spännande. Sedan började de hänga här och dricka öl och sprit och hänga med varande och skräpa ner. Mest på helgerna. Så fortsatte det i flera år. Polisen avrådde mig från at gå ut, säger Lottie.

Lotties hus blev utsatt för en misstänkt mordbrand. Foto: Privat / Privat

Hon har själv fått höra i efterhand att hennes namn figurerat på internetforum där hon kallats ”spöktanten”.

– Det här pågick ett antal år. Och sedan blev det lite värre under 2017 för då började det bli lite mer att man kastade in saker in på tomten, potatis och ägg. Det värsta var i maj förra året för då var de här i tio dagar i sträck och de slog sönder en bilruta, kastade upp saker på taket klockan tre på natten, kastade stenar mot mig och vid ett tillfälle när jag gick ut, kastade de ett knallskott mot mig.

Lottie: ”Varför?”

Nu, drygt ett år efter vad Lottie själv kallar ”terrorveckan” i fjol började alltså hennes hus brinna. Hon är utmattad av trakasserierna och polisutredningen pågår för fullt kring den misstänkta mordbranden.

– Jag vill veta vem det är som gjort det och varför i hela fridens dagar de fortsätter på det här viset. Vad är syftet, frågar sig Lottie Lord.

Polisen bekräftar för GT att husbranden är under utredning.

