De senaste veckorna har polisen fått in totalt fem anmälningar från oroliga föräldrar, som vittnar om samma sak.

Deras barn, pojkar i yngre åldrar, har blivit utsatta för knivrån av flera gärningsmän.

– Vi har fått in fem anmälningar och vi har fått en heads up. Det ligger under arbete och vi har pratat om de här rånen i gruppen, och vi har utredare som jobbar med rånen, säger Håkan Bredinge, kommunpolis på norra Hisingen.

Enligt polisen är alla offren under 18 år.

Mamman: ”Han bara grät”

För två veckor sedan var en 13-årig pojke på väg hem efter att ha umgåtts med sina jämnåriga kompisar. När han hade ungefär 50 meter kvar till hemmet stoppades han av fem gärningsmän.

– De tvingade in honom i en buske. Två killar tryckte en kniv mot honom och tog hans mobiltelefon och hans hörlurar. De tre andra killarna stod vid cykelvägen och höll utkik, säger mamman till den 13-åriga pojken.

Pojkens föräldrar blev oroliga över att det tog så långt tid för sonen att komma hem, då han bara var några hundra meter bort. Pojkens pappa beslöt sig för att möta upp honom, och när han närmade sig såg han fem yngre män som flydde från platsen.

– Då hittade han vår son i en av buskarna ihopkrupen och skakig. Han bara grät, säger mamman.

Mamman berättar att sonen fortfarande mår dåligt över det inträffade. Han vågar inte gå till skolan själv och mamman har fått ta ledigt från sitt jobb för att följa med.

– Det är obehagligt. Man går på helspänn hela tiden och undrar när det ska hända någonting. Eller att de får veta vart vi bor och kommer hit och gör något. Man vet inte vad de är kapabla till, säger mamman.

Polisen fåordig

Enligt polisen känner man till rånen och man jobbar efter att de hör ihop. I nuläget finns det varken någon som är misstänkt eller gripen.

Har målsägandena kunnat peka ut de misstänka eller lämna signalement som ni kunnat gå på?

– Det vill jag inte kommentera. Varken om de pekat ut någon eller hur gamla de misstänkta är.

Håkan Bredinge fortsätter:

– Men vi jobbar självklart med detta. Det är förödmjukande för en ung människa att bli utsatt för ett sådant kränkande brott. Det handlar om vem som helst som blir rånad egentligen, men det skär extra i hjärtat när det är barn.

