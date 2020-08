Kvinna åkte på lyxkryssning – för företagets pengar

En kvinna i 35-årsåldern från Skaraborgstrakten är misstänkt för flera grova brott efter att ha förskingrat över 1,8 miljoner kronor från det bolag hon hade en topptjänst på.

Att något inte stod rätt till upptäckes enligt förundersökningen i samband med att externa ekonomikonsulter gick igenom företagets bokslut för 2018 i januari förra året.

Efter att saken undersökts närmare kom man fram till att betydande summor saknades och misstankarna riktades mot kvinnan. I förundersökningen framgår det att betalningarna som utgått till kvinnan har dolts i bokföringen och att de vid en snabb inblick sett normala ut.

Först när saken granskades djupare kunde man utröna att pengarna i själva verket gick till privata kontonummer.

”Vad skulle det annars vara”

Mycket av pengarna var privata kostnader för den misstänkta kvinnan och hennes sambo. Bland annat en kryssningsresa som kostade cirka 200 000 kronor.

Någon hon hävdar är företagsersättning för övertid.

Så det råder inga tvivel om det?

”Vad skulle det annars vara.” säger hon i förhör.

Nu har kvinnan åtalats, misstänkt för bland annat grov trolöshet mot huvudman, något NLT tidigare rapporterat om.

”Brottet är att bedöma såsom grovt då det förorsakat betydande ekonomisk skada, utövats systematiskt samt att NN använt sig av vilseledande bokföring”, skriver åklagaren i åtalet.

Kvinnan misstänks ha låtit företaget stå för privata kostnader för henne och hennes sambo vid 137 tillfällen under en tvåårsperiod. Totalt ska det enligt åtalet röra sig om en summa på närmare 1,8 miljoner kronor.

”Det gör ju alla”

Enligt åtalet har kvinnan bland annat använt pengarna till kryssningar i Karibien till ett, samt för att betala försäkringar och skulder till CSN. Hon misstänks också ha bekostat renoveringar av familjens hus, och leasat bilar.

Kvinnan förnekar att hon gjort sig skyldig till något brott och menar att företaget har tillåtit utgifterna.

”Alltså att man gör utlägg för bolaget. Det gör ju alla.” säger kvinnan i förhör.

Hon förklarar att det ibland handlar om utlägg för företaget och ibland handlar det om ersättning för övertid.

Kan du kort berätta hur det gick till?

”Oftast så var det via mejl. För så har det varit med dom stora (utgifterna) liksom. Just för att det har varit lite oroligt likviditetsmässigt hela tiden. Likaså som jag kontrollerade alla stora utbetalningar till leverantörer och gemensamt liksom. Det har varit både muntligt och via mejl.” säger hon i förhör.

”Omöjligt för mig och bekräfta”

Kvinnan hade skulder på Klarna för drygt 500 000 kronor. Med hjälp av företagets pengar betalades 389 000 kronor av de skulderna.

Är det du som gjort de här betalningarna från bolagen till Klarna?

”Skulle jag väl tro. Det är omöjligt för mig och bekräfta en hel lista, så klart. Men jag vet självklart att jag gjort betalningar till Klarna ”

Efter att ha lämnat företaget fick kvinnan ett nytt jobb på ett annat företag, där hon ska ha jobbat en kortare period. Även där misstänks hon ha tillgodogjort sig ”icke berättigad ersättning” på runt 100 000 kronor hon åtalas därför också för trolöshet mot huvudman av normalgraden.

Dessutom står hon åtalad misstänkt för två fall av grovt bedrägeri samt urkundsförfalskning.

