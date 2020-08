Kriminellt nätverk har upprättat vägspärrar

Polisen har inlett en särskild händelse, vilket innebär att stora resurser kan sättas in, sedan tre skottlossningar har ägt rum i Göteborg under kort tid. Erik Nord, som är polischef över Storgöteborg, berättade för GT under måndagen att man misstänker att skjutningarna hör ihop.

– Vi gör kopplingar mellan händelserna och vi tror att det kan vara en del av en allvarlig konflikt mellan kriminella nätverk. Därför har vi kraftsamlat för att bilägga våldsdåden.

Den pågående konflikten kommer efter en period av relativt lugn i Göteborgs gängmiljöer. Nu klassas situationen som ”rött läge”.

– Nu har det vänt och det finns en konflikt mellan ett par kriminella nätverk som eskalerar. Vi har ett rött läge med påfallande risk för ytterligare våldsdåd. Rött är ett läge där det finns en omedelbar och hög risk för att det kan utbryta ytterligare våldsamheter. Och där är vi nu. Det är ett allvarligt läge.

Kontrollerade bilar

Personer tillhörande en av de kriminella grupperingar som polisen misstänker är inblandade i den eskalerande konflikten har under de senaste dagarna upprättat vägspärrar på olika platser i nordöstra Göteborg, vilket P4 Göteborg var först med att rapportera. Personerna ska ha kontrollerat vissa bilar som körde ut och in ur vissa områden.

Enligt uppgifter till GP ska bland annat vägspärrar ha upprättas vid Hjällbo centrum och in till Hammarkulletorget.

– Det är polisens uppgift att stå för ordningshållningen i samhället och vi kommer att göra ingripanden så fort vi ser det här. I går hann vi inte riktigt dit innan de drog sig tillbaka. Vi ser väldigt allvarligt på det här då det skapar en stor otrygghet, säger Nord till tidningen och berättar vidare att polisen har plockat in personer som på något sätt misstänks ha varit med och upprättat vägspärrar.

