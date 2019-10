Hells Angels äldsta Göteborgsavdelning, som har klubbgård i Gunnilse, höll fest förra helgen för att fira 20 år som klubb.

Polisen hade, tillsammans med Kronofogden, ställt upp sig längs vägen och kontrollerade alla festdeltagare. En person blev tagen till förhör då det visade sig att denne var efterlyst för narkotikabrott, dessutom togs en kniv i beslag.

Uppskattningsvis 500 personer med kopplingar till gänget besökte festligheterna. Polisen är nöjd med insatsen.

– Vi har dokumenterat ett antal hundra personer som var på festen, sammanfattar Sven Lindgren vid polisen i region Väst.

Han har i decennier jobbat med fokus på mc-gängen i den så kallade enprocentsmiljön, där Hells Angels, HA, ingår.

Slutet mc-gäng

Organisationen är en sluten sådan som styrs av lagar och regler som är hemliga för utomstående, men som kommit till polisens kännedom genom avhoppare.

Reglerna handlar bland annat om att man ska delta i klubbens möten, betala en månatlig avgift och liknande.

– Regelverket är tvingande i mångt och mycket och har funnits där så länge som HA funnits, säger Lindgren.

Hells Angels höll en fest på klubbgården i Gunnilse förra helgen. Drygt 40 poliser var på plats när kontrollerna gjordes.

Sven Lindgren beskriver HA som demokratiskt i den mån att man röstar om beslut som ska tas. Omröstningar sker inom organisationen som helhet – på internationell och nationell nivå – men också i de lokala klubbarna.

De fullvärdiga medlemmarna har alla en röst, även om vissa personer kan ha en utslagsröst i det fallet att klubben har ett jämnt antal medlemmar och röstningen blir jämn.

– Man röstar mycket, både nationellt och internationellt. Gör man regeländringar görs det vid speciella tillfällen.

Risk för att uteslutas

Den som inte följer reglerna riskerar att bestraffas på olika sätt.

I en rapport utgiven av Rikskriminalpolisen (i dag Nationella operativa avdelningen) 2012 står det bland annat att läsa:

”Liksom inom alla samhällen finns det inom Hells Angels MC straff och påföljder för dem som bryter mot dessa regler. Den vanligaste påföljden är ekonomiska avgifter (böter) men vid upprepade förseelser kan en medlem bli suspenderad och förbjuds därmed att bära sin medlemsväst under en tidsperiod. För allvarligare förseelser enligt organisationens kodex kan medlemmen misshandlas, uteslutas och även dödas.”

Det finns två sätt att lämna Hells Angels på, enligt Sven Lindgren.

– Du kan lämna klubben som ”left”, då lämnar du därför att du själv vill det. Det kan vara av sjukdom eller av andra giltiga skäl. Det är medlemmarna i klubben som bestämmer om du lämnar som ”left”.

– Lämnar du på det andra sättet heter det ”out”. Då är du fredlös och det finns risk för att du utsätts för kraftigt våld. Personer har blivit förföljda, jagade, och kraftigt misshandlade. Den yttersta bestraffningen är att du blir mördad.

Dömde mördaren Runar "Brore" Spjötvold. Dömde mördaren Casper van Doorn Kristiansen.

Ett svenskt exempel på det sistnämnda är HA-mordet i Karlstad som ägde rum 2017. Den fullvärdiga medlemmen Casper van Doorn Kristiansen, och provmedlemmen Runar Spjötvold, dömdes tidigare i år till livstids fängelse för mordet på en klubbkamrat. Enligt uppgifter som framkom under utredningens gång ansågs offret vara just ”out”. Hovrätten konstaterade att banden till Hells Angels var tydliga och att mordet ”föregåtts av särskild planering inom ramen för ett kriminellt nätverk”. Även om de nu dömda mördarna förnekade all inblandning.

Ett annat exempel på våld var när en utesluten medlem under vapenhot fick sin HA-tatuering bortbränd på klubbgården i Gunnilse utanför Göteborg sent 1990-tal.

Skulder ligger bakom

Enligt polisens uppfattning är det ofta skulder som ligger bakom bestraffningar och uteslutningar inom organisationen. Sven Lindgren berättar att klubben vill ha sin del av kakan om den enskilda medlemmen gör sig skyldig till ekonomisk brottslighet i klubbens namn.

– Gör du ett brott i klubbens namn så ska en viss procent betalas till klubben.

– Ekonomiska oegentligheter är ofta grunden till att du åker ut. Den springande punkten är att man har undanhållit pengar eller på annat sätt inte gjort rätt för sig gällande den ekonomiska biten.

Ett medlemskap i HA är ofta ett livslångt åtagande.

– Det finns ingen övre gräns. Du går ju inte i pension utan blir kvar till vägs ände, säger Sven Lindgren.

HELLS ANGELS LAGAR OCH REGLER I ett internt dokument har den amerikanska polisen listat de grundläggande lagarna inom Hells Angels. ■ Varje månad ska medlemmen betala en avgift, summan går dels upp i organisationen, dels in rakt in i den lokala kassan. ■ Delta i regelbundna möten i klubben. ■ Om en man ska bli invald krävs att alla i avdelningen röstar ja. ■ En medlem kan efter fem år få tillstånd att flytta. Om Hells Angels inte är representerade på orten blir medlemmen en Nomad. ■ Medlemmar som missbrukar knark genom att injicera med spruta utesluts. Den som söker medlemskap måste uppfylla vissa krav: ■ Minst 21 år gammal och äga en Harley-Davidson på mins 1200 kubik. ■ Minst två medlemmar måste go i god för dig. ■ Innan man kan bli medlem måste man först ha varit en så kallad hangaround och haft en fullvärdig medlem som sponsor. I uppdraget som hangaround ingår att uträtta ärenden åt organisationen. ■ När den som söker medlemskap har avancerat från hangaround till prospect får kandidaten bära väst, men enbart med klubbens ortsnamn som märke. ■ Personen ska också ha genomgått en prövotid på sex till tolv månader. Visa mer Visa mindre