Här ska Magnus Natschkis mördare avtjäna sitt straff

Kriminalvårdens beslut om omplacering från Kumlabunkern till anstalten Hall utanför Södertälje kom förra månaden.

En utredning har visat att risken för rymning eller fritagning bedöms vara medel, medan risken att han använder sig av hot och våld bedöms vara hög. Risken att han gör sig skyldig till ”annan allvarlig misskötsamhet eller annan kriminalitet” bedöms också vara hög.

Av beslutet framgår att Immanuel Etcheverry Malan själv önskat placeringen, vilken nu tillgodoses. Som grund har man bland annat beaktat hans i sammanhanget unga ålder.

Delar fängelse med livstidsdömda

Hall är en anstalt med säkerhetsklass 1, den högsta säkerhetsklassen av slutna anstalter som är rustade för att klara ”de mest riskfyllda intagna”. Anstalten har 165 platser.

På Hall kommer Etcheverry Malan sitta tillsammans med flera andra i nära nutid dömda mördare. Hells Angels-mannen Runar Spjötvold, dömd till livstids fängelse för mordet på en klubbmedlem i Karlstad, är en av fångarna. Micael Ågren, dömd till 16 års fängelse för mord efter att ha dödat en kvinna och sedan tänt eld på kroppen, en annan. En tredje fånge han ska dela fängelse med är den livstidsdömde man i 50-årsåldern som dödade sin fru inför ögonen på barnen i Mellerud förra sommaren.

Det var den 6 december 2017 som flera personer tog sig in Magnus Natschkis bostad i Göteborg och kidnappade honom. Natschki blev under förnedrande former misshandlad under en hel dag innan han blev medtvingad till ett skogsområde där han yxmördades.

Magnus Natscki mördades av Felix Rosell Nyberg och Immanuel Etcheverry Malan. Foto: MISSING PEOPLE/PRIVAT

Natschkis kompis och inneboende, Felix Rosell Nyberg, 23, var den som höll i yxan. Immanuel Etcheverry Malan deltog i mordet och filmade det. Det har två domstolar slagit fast.

Rosell Nyberg, dömd till 14 års fängelse för mordet, har erkänt de faktiska omständigheterna, men menar att han blev tvingad att utföra dådet och har förnekat uppsåt. Hovrätten höll med om att det var frågan om tvång, men att han inte befann sig i en direkt nödsituation.

Förnekar all brottslighet

Immanuel Etcheverry Malan, som var 19 vid dådet, dömdes mot sitt nekande till 13 års fängelse för mord. Enligt hovrätten var det egentliga straffvärdet livstids fängelse, något man endast kan dömas till om man är 21 år eller äldre.

– Domstolarna har sagt sitt och det har inte framkommit något nytt som som skulle kunna föranleda en resningsansökan. Men hans inställning är fortfarande samma, han förnekar brott, har försvarsadvokaten Erik Pousard tidigare sagt till GT.

Immanuel Etcheverry Malan kan som tidigast bli villkorligt frigiven oktober 2026.

Dömda mördare på Hall

Runar Spjötvold. Foto: Polisen / Polisen

Runar Spjötvold, prospect i Hells Angels, mördade tillsammans med Casper van Doorn Kristiansen en klubbkamrat på Hells Angels gård i Karlstad vintern 2017.

Han förnekar brott.

Micael Ågren.

Micael Ågren misshandlade en kvinna till döds i Falköping kommun i mars förra året. Efter dådet flyttade han kroppen utomhus och tände eld på den i en tunna.

Han förnekar att han dödade kvinnan, men har erkänt att han tänt på kroppen.

Livstidsdömd man i 50-årsåldern. Foto: Polisen / Polisen

Kvinnan ville skiljas. Då knivmördade mannen i 50-årsåldern henne framför ögonen på parets barn. Mannen menar att han saknade uppsåt för mordet och överklagade till Högsta domstolen, som inte meddelade prövningstillstånd.