GW om farhågan i Wilma- fallet: ”Maximalt olyckligt”

I fredags meddelade polisen att man under torsdagskvällen hittat en kroppsdel i sökandet efter försvunna Wilma Andersson, och att man därmed kunde konstatera att flickan inte längre är vid liv.

17-åringens pojkvän, en man i 20-årsåldern, sitter häktad på sannolika skäl misstänkt för mord, vilket är den högre misstankegraden.

Kriminologiprofessor Leif GW Persson kommenterade utvecklingen i fallet under söndagen i TV4:s ”Nyhetsmorgon”:

– Det här tyder ju på att kroppen har styckats och det stärker ju mordmisstanken ansenligt. Det är utomordentligt ovanligt att man styckar en kropp som inte har dött på grund av annans handaverkan. Och att den som styckar kroppen också är den som har haft ihjäl personen. Så nu sluter sig den rent juridiska biten kring den misstänkta.

GW: ”Maximalt olyckligt”

Vidare talar GW om hur viktigt det är att fortsätta söka efter Wilma och kunna fastställa hur hon har mist livet. Annars ”kan det bli knepigt”, säger professorn i programmet.

Under lördagen fortsatte polisen sitt sökande, och man har tagit hjälp av Kustbevakningens dykenhet som letat i Bäveån och Byfjorden i Uddevalla.

– Man sökte under gårdagen, men i dag pågår ingen aktiv sökning. Jag har inte fått någon information om att det gjordes några nya fynd under lördagen, berättar Anna Göransson, polisens presstalesperson i region Väst vid lunchtid under söndagen.

GW om Kustbevkaningens insats i ”Nyhetsmorgon”:

– Det indikerar ju då att det man fortfarande saknar kan ha dumpats i vatten. Och det är maximalt olyckligt vill jag påstå. Sannolikheten för att strömmar tar bort kroppsdelar är ganska hög. Sen går vatten särdeles illa åt kroppsdelar och försvårar den kriminaltekniska och rättsmedicinska undersökningen.

Han säger vidare att det ändå börjar ”vina kring öronen” på den misstänkte gärningsmannen. I och med polisens senaste fynd så är professorn tämligen säker på att utredningen kommer att leda till ett åtal.

Farhågan: Brukar leda till frianden

Men det finns omständigheter som kan komma att sätta käppar i hjulet för en fällande morddom. Leif GW Persson säger att det finns flera exempel där misstänkta gärningsmän gått fria.

– Den springande punkten där det lett till frianden trots att det varit alldeles uppenbart att de har blivit mördade har varit de fall där man antingen inte har hittat kroppen, eller att man har hittat kroppen men att den då har varit i så dåligt skick så att det inte gått att fastställa en dödsorsak. Då brukar det leda till friande domar, säger GW i programmet.

TV: Fallet sammanfattat på två minuter