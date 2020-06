Exakt vad som hände strax före 22 på fredagskvällen den 28 februari är fortfarande oklart, men det blev diskussion och tumult mellan fyra män utanför en fritidsgård i Landvetter. Det slutade med att en av dem knivskars så svårt att han senare dog av skadorna.

– Det har varit en diskussion och tumult innan det utdelats hugg, vad går jag inte in på utan det får framkomma i rätten, sa åklagaren Lotta Nielsen på onsdagen i samband med att hon väckte åtal.

Initialt var tre män mordmisstänkta, men misstankarna mot en av dem avskrevs senare. Han misstänks ha blivit utsatt för olaga hot både innan och efter knivskärningen.

Mordplatsen i Landvetter. Foto: Polisen

Svor åt utredarna

Tonåringen som misstänks för mord greps dagen efter. När polisen skulle ta bilder på honom i arrestintaget gjorde han miner och gester framför kameran.

Han är inte misstänkt för att ha utdelat huggen, men som det heter ”främjat och underlättat ovannämnda gärning med råd och dåd”.

Han nekar till misstankarna genom hela utredningen och i ett av förhören får han också ett utbrott och svär åt poliserna:

– Men fuck you. Du sitter här och ska anklaga mig för grejer som jag inte har gjort eller nånting. Fuck you säger jag. Fuck you. Fuck alla ni, sitta här och försöka anklaga mig för något jag inte har gjort. Lycka till, säger han.

I nästa förhör väljer han i stället att svara inga kommentarer på alla frågorna.

– Det enda jag kan säga i nuläget är att min klient nekar till brott, säger mannens advokat Camilla Lind.

Mannen i 25-årsåldern nekar också till misstankarna som riktas mot honom. Foto: Polisen

Nekar till brott

Den andra mordåtalade är i 25-årsåldern, och den som misstänks ha utdelat huggen.

Han säger i förhör:

– Jag fattar ingenting. Jag får panik. Jag fattar ingenting, vad fan är det du säger till mig. Att jag ska ha dödat någon. Skojar du med mig eller, säger han.

Polisen har lagt till en rad om att han sedan sitter och skakar.

I ett annat förhör får han frågor om offret och säger att han inte träffat honom.

– Känner inte honom överhuvudtaget. Ingen aning om vem människan är, säger den misstänkte.

Hans försvarsadvokat, Petter Aasheim, säger så här:

– Han förnekar till att ha deltagit i gärningen, och vi anser inte att åklagaren kommer kunna styrka detta.