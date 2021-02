Fyra häktade i stor knark- och dopningshärva

Två av dem misstänks vara huvudmän i ett nätverk av försäljare. De tros ha rekryterat försäljare via det bemanningsföretag där de båda har centrala positioner.

Utöver de båda huvudmännen häktades ytterligare två personer under torsdagen. De båda tros ha stått för tillverkning och paketering i en lägenhet i en av Göteborgs norra förorter. Preparaten har sedan sålts via flera olika webbsajter på det öppna nätet och via det dolda darknet, både i Sverige och till utlandet.

– Vi har lyckats komma åt internethandeln och tror att det har en påverkan på marknaden, säger spaningsledare Per Björkman till TT.

Det handlar om hundratusentals tabletter och dopningsenheter. Det krävdes en polisbil, en polisbuss och ytterligare en bil för att frakta alla beslag.

Sedan tidigare sitter fem andra häktade i samma ärende och polisen tror att ärendet kan komma att växa ytterligare under utredningen.

