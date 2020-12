Farlig rymling misstänks för hot mot polischefen

GT berättade på torsdagen om de allvarliga hot som under söndagen riktats mot polisen i Göteborg och polischefen Erik Nord.

Mellan söndag och onsdag, då en misstänkt man greps, rådde höjd beredskap inom polisen på grund av den allvarliga hotbilden.

Hoten rörde enligt uppgift både dödshot mot polischefen och hot om sprängattentat mot två polishus.

På onsdagseftermiddagen greps sedan en man som nu är misstänkt för grovt olaga hot och grovt olaga hot mot tjänsteman.

GT kan nu avslöja att det är en 25-årig man, klassad som ”farlig”, som misstänks för de allvarliga hoten.

Mannen rymde nyligen från en låst rättspsykiatrisk avdelning i Falköping efter att under förra året först dömts för tre anlagda bränder på Gothia Towers. I mediebevakningen, i bland annat GP och Aftonbladet, blev han då omnämnd som ”hotellpyromanen”.

”Hotellpyromanen”

Inom loppet av ett dygn hade mannen enligt domen startat bränder inne på toaletter och i en papperskorg på hotellet. Domen blev skyddstillsyn, men senare samma år dömdes han åter för nya brott. Denna gång gällde det hot mot kommunpersonal samt allvarliga hot mot den åklagare som drivit ärendet om Gothia Towers-bränderna.

Hotet mot åklagaren bestod i att han i en polisanmälan skrev att denne skulle ”styckmördas plågsamt, utsättas för tortyr samt att hans styckade kroppsdelar kommer att brännas om han anmäler.”

Och i ett mejl till kommunpersonal hotade han med en kommande ”knivattack” där specifika kommunanställda skulle få en ”smärtsam och långsam död och köras ut i liksäckar”.

Till detta mejl bifogade han en bild där han håller i en kniv.

För dessa fall av hot mot tjänstemän och övergrepp i rättssak dömdes han slutligen till sluten rättspsykiatrisk vård.

Rymde före hoten

En tid före hoten mot polisen i Göteborg i söndags hade han dock rymt.

Enligt uppgift hade mannen beviljats så kallad frigång där han under en tidsbegränsad period fick röra sig fritt.

Då rymde mannen.

Det var sedan först i samband med hoten mot Erik Nord och polisen i Göteborg som myndigheter fick upp spåret efter honom.

Han greps sedan på onsdagseftermiddagen, klockan 16.45, och anhölls senare.

Myndighetskällor uppger också att mannen även tidigare under senhösten avvikit från sin slutna rättspsykiatriska vård och då vistats i Stockholmsområdet. Enligt uppgift har Säpo sedan dess haft mannen under bevakning eftersom han under den rymningen ska ha framfört hot mot ledande myndighetsföreträdare i Stockholm.

Fortsatt sluten vård

Så sent som i oktober kom ett beslut i förvaltningsrätten om att den slutna vården av mannen skulle fortsätta.

”Han är med tanke på de brott han har begått farlig för andra”, skrev rätten i beslutet.

Enligt ett tidigare yttrande från Kriminalvården är mannen uppvuxen på en ort i södra Sverige men har viss koppling till Göteborg. Han ”lever under till synes oordnade förhållanden”, enligt yttrandet.

– Han är inte en person som är farlig för allmänheten i stort, men mot bakgrund av vad han dömts för kan han vara farlig för vissa myndighetspersoner som han i olika sammanhang kommit i kontakt med och av olika skäl ogillar, säger en person som varit involverad i rättsprocesserna kring mannen.

Polisen i Göteborg, genom kommunikationschefen Malin Sahlström, vill inte kommentera ärendet och hänvisar till åklagaren. Göteborgs polischef Erik Nord vill inte heller uttala sig och hänvisar till rättsprocessen.

– Det får ha sin gång.

Åklagaren: Misstänkt på sannolika skäl

Åklagaren Anna Johansson säger om mannens bakgrund på rättspsykiatrisk avdelning och tidigare ärenden om myndighetshot:

– Det kan jag inte uttala mig om. Jag vet att det finns andra ärenden också på honom men det är inget som jag är inblandad i och av den anledningen kan jag inte heller uttala mig för jag har bara de misstankar som är nu, där han är frihetsberövad.

Hon säger dock att mannen, enligt henne, anses misstänkt på sannolika skäl, den högre misstankegraden.

Misstankarna ska prövas under häktningsförhandlingen som väntas ske under lördagen i Göteborgs tingsrätt.

GT har varit i kontakt med mannens advokat, Simon Boson, som ännu inte återkommit med en kommentar.

LÄS MER: Dödshot riktat mot polischef Erik Nord

SE OCKSÅ: