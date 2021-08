Sammanlagt dömdes det ut närmare 50 års fängelse för de sju åtalade i målet, där de grova narkotikabrotten skedde under 2020.

Samtliga inblandade dömdes mot sina nekanden av Göteborgs tingsrätt.

Den utpekade huvudmannen, en man i 30-årsåldern som ingår i släktnätverket Ali Khan, dömdes till tolv års fängelse för synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling.

Förutom huvudmannen dömdes en annan yngre man som ingår i släkten till sju års fängelse för synnerligen grovt narkotikabrott.

Sedan har också utredningen visat att de inblandade inte bara kommer från den kriminella delen av släktnätverket.

De flesta av de övriga dömda ingår i det som av polisen kallas Hjällbonätverket, enligt åklagaren.

Bild från förundersökningen, polisen misstänker att kokainet smugglats in via ostar. Foto: Polisen

Encrochat godkändes som bevis

Men också en person som kopplas till Backagänget dömdes, skriver GP, som tidigare rapporterat om domen.

Mannen i 30-årsåldern dömdes inte bara för smugglingen av kokainet utan också för att även för att tagit in närmare 97 liter amfetaminolja, skriver GP.

Polisutredningen i det aktuella målet är omfattande, utredningen är på tusentals sidor, där chattar från Encrochat främst använts som bevis och som godtogs av tingsrätten, trots att de tilltalades advokater försökte få bevisningen underkänd.

”Detta då det inte är någon svensk myndighet som har kommit över bevisningen genom att besluta om ett hemligt tvångsmedel” skriver rätten i domen om att använda Encrochat.

Under förra året var det ärendet inte det enda där narkotika smugglades in via ostar, senare under året, i augusti, kunde polisen genom spaning gripa flera personer på bar gärning.

De sju männen dömdes i Göteborgs tingsrätt.Bilden är en arkivbild. Foto: HENRIK JANSSON GT/EXPRESSEN

Personer högt i hierarkin dömda

Stina Lundqvist var en av två åklagare i målet där domen föll i mitten på juli.

– Det är ju en lite annorlunda utredning än vad man är vid, eftersom det är 20 000 sidor encromaterial som vi har analyserat. Det var ganska lätt att följa en röd tråd, att man hämtade in 18,5 kilo kokain från Nederländerna. Brottet i sig var inte så svårt, det som tog tid var att knyta personerna till encrobrukarnamnen, säger hon och fortsätter:

– Det som skiljer sig i det här målet från många andra är att vi har kunnat få folk ur den övre hierarkin dömda. Oftast är det de som hanterar narkotikan som grips, man får de som är hantlangare. Här har vi fått folk lagförda som kanske inte ens hanterat narkotikan utan sitter och styr den genom andra personer. Det är tack vare encron och sådant som är svårt att bevisa annars.

Stina Lundqvist är en av två åklagare i ärendet. Foto: THOMAS JOHANSSON/TT

När polisen kom konstellationen på spåren så pågick det redan en förundersökning, men i och med att svensk polis fick tillgång till Encrochat så kunde utredningen komma vidare.

– Själva ärendet mynnade ut i att vi hade encromaterial, men det pågick ju en förundersökning i en stor omfattning mot en stor konstellation av människor och sedan fick vi tag på encromaterialet och kunde gå vidare med det, säger Stina Lundqvist.

Inga ostar har tagits i beslag

I det här ärendet har polisen inte tagit några ostar i beslag, utan det är den digitala bevisningen som lett fram till att polis och åklagare kunnat lägga fram den teorin.

– Vi har inga ostar i beslag, men vi menar att man kan läsa av konversationerna att det är ostar man använt. Vi har påstått att det plockats med i sådana här stora ostar och tycker att vi kan bevisa det. Det är samma modus som de använde senare i augusti, säger Stina Lundqvist.

En som dömdes i tingsrätten juli är också misstänkt i augustiärendet, enligt Stina Lundqvist.

Tror du att ni hade nått fällande domar i det här målet utan materialet från Encrochat?

– Nej, det hade vi inte, det kan jag säga med säkerhet.

