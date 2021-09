Sommaren 2017 träffade Emma Tikka från Göteborg, Yusuf Shirar Hussein. Hon blev kär och paret inledde en relation. Det tog inte lång tid innan Emmas närmaste började märka av en förändring i hennes personlighet.

Hon slutade att vara den glada och öppna tjejen som hennes mamma beskrivit henne som.

Under hösten 2017 misshandlade pojkvännen henne första gången för att sedan be om ursäkt och lova att inte göra om det. Emmas föräldrar ville att hon skulle lämna relationen, men hon stannade.

Den 2 september 2018 hittades sedan Emma död i sin lägenhet. I stämningsansökan mot pojkvännen, som själv var den som larmade SOS, står att läsa:

Misshandel genom att utdela slag i ansiktet och på huvudet och kroppen på Emma Tikka.

Misshandel genom att utdela slag och/eller sparkar på Emma Tikka.

Misshandel genom att utdela flera örfilar i ansiktet på Emma Tikka.

Misshandel genom att utdela sparkar eller knäa Emma Tikka på kropp, huvud och ansikte.

Misshandel genom att skalla Emma Tikka i ansiktet, utdela slag mot hennes ansikte och stampa på hennes huvud och ansikte.

Misshandel genom att hugga Emma Tikka med en kniv i benet.

”Han blir min död om jag fortsätter”

Emma polisanmälde aldrig Yusuf Shirar Hussein för någonting av det han gjorde mot henne.

– Hon vågade inte, har Emmas mamma tidigare sagt.

Däremot dokumenterade hon sina skador. Både genom foton och kommunikation med personer i sin närhet. Hon lämnade honom också vid något tillfälle, för att sedan gå tillbaka.

”Han blir ju min död om jag fortsätter”, skrev hon i ett meddelande till en vän vid ett tillfälle.

En av gångerna blev hon enligt vittnesuppgifter illa misshandlad på en buss av pojkvännen. Hon blev skallad och slagen och på en bild som ska vara tagen efteråt ser man att hennes läppar är spruckna och blodiga.

Händelsen på bussen är en del som nu ligger till grund för den interna utredning som polisen gjort. För även om inte Emma själv anmälde misshandeln så var det en medpassagerare som gjorde det, den 5 augusti 2018.

Enligt polisens interna utredning hade de inledningsvis svårt att identifiera om det gällde våld i nära relation eftersom man inte visste med säkerhet vilka målsägande och misstänkt gärningsman var. Att de inte heller var skrivna på samma adress försvårade arbetet ytterligare.

Fick fel övervakningsfilm

Eftersom fallet var svårbedömt och avdelningen för våld i nära relation hade en hög arbetsbelastningen så hamnade ärendet i stället hos lokalpolisområdet. De ansågs ha bäst förutsättningar för att hantera ärendet skyndsamt, menade man.

Utredare försökte komma i kontakt med Emma Tikka utan reslutat. Men man genomförde intervjuer med andra närstående som kunde bekräfta Yusuf Shirar Husseins beteende och deras relation till varandra.

Polisen beställde även övervakningsfilmen från bussen. Men händelsen fanns inte med i materialet när polisen gick igenom det. Det visade sig att beställningen hade gjorts från fel dag och när man senare upptäckte misstaget hade den rätta filmen raderats på grund av att det gått för lång tid.

På grund av att man inte kom i kontakt med målsägande och inte heller hade någon teknisk bevisning la man ner förundersökningen den 20 augusti 2018.

Fyra dagar tidigare, den 16 augusti kom en anmälan gällande grov fridskränkning in till polisen från en närstående till Emma Tikka. En åklagare utsågs snabbt till förundersökningsledare men sen tog det stopp. Inga åtgärder vidtogs på flera veckor. Enligt en anteckning så hämtades ärendet från den så kallade ”sommarbalansen” den 31 augusti.

Eftersom förundersökningen från misshandeln var nerlagd när anmälan om grov fridskränkning togs upp, så kunde inte polisen se att det kommit in tidigare anmälningar. Man kontrollerade inte heller om det fanns andra ärenden gällande de båda parterna.

I polisens internutredning står det bland annat:

”Våld i nära relationer sker ofta upprepat. Det är därför viktigt att tidigare och pågående ärenden fångas upp och samordnas för att kunna ge mer information till brottsutredningen.”

Polisen: ”Hade inte tillräckligt med resurser”

Man anser att man brustit i hanteringen av de ärendena gällande Emma Tikka och Yusuf Shirar Hussein som kom till in till polisen innan Emma den 2 september misshandlades till döds. Utredningen gällande grov fridskränkning hade då inte ens hunnit komma i gång.

”Tillsynsenhetens bedömning är att flera av de metoder, styrande och stödjande dokument som beskrivs ovan har inte följts under brottsutredningarna.”, står det i utredningen.

Marianne Karstorp som är sektionschef för brott i nära relationer på polisen i Göteborg, säger att polisen sedan det här hände har fått mer resurser. En ökad bemanning gör det möjligt att hantera färska ärenden mer skyndsamt.

– Vår del i det här var ju när det grova fridskränkningsärendet kom i mitten av augusti. Det var under pågående semesterperiod, dock i slutfasen. Det är fruktansvärt att vi inte kunde ta ett sånt ärende med en gång när det kom in. Då var det ofta under sommarperioder att vi fick välja och då blev det ofta frihetsberövade, barnärenden och kontaktförbud.

I tingsrätten dömdes Yusuf Shirar Hussein till livstids fängelse och utvisning för mordet.

Hovrätten sänkte straffet

Hovrätten sänkte sedan straffet till 18 års fängelse och utvisning.

”Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att straffvärdet för den samlade brottsligheten är så högt att påföljden skulle kunna bestämmas till livstids fängelse. Hovrätten beaktar dock att Yusuf Hussein utvisas ur riket med förbud att återvända hit. Utvisningen innebär ett påtagligt men för honom. Med hänsyn till detta men ska påföljden bestämmas till fängelse i 18 år”, skrev hovrätten i domen.

Yusuf Shirar Hussein erkände grov misshandel, men har hela tiden förnekat mord. Han har i stället menat att Emma Tikkas död kan ha inträffat i samband med att han försökte rädda hennes liv.

