En svart Nokiatelefon. Den hittades på en 17-årig kille som var misstänkt för drogförsäljning. Han hade även 2 000 kronor i kontanter och kokain i femgramspåsar.

Den lilla Nokiatelefonen innehöll ett stort nätverk av kontakter som frekvent köpte narkotika av den unga säljaren. Köparna befann sig i stor utsträckning i lyxområdena Askim, Hovås och Billdal.

På den noten börjar P1 Dokumentärs nya miniserie om droghandeln i Göteborg. Reportern Martin Jönsson gör en resa genom drognätverken i sydvästra Göteborg.

Till just de rika områdena spårar polisen kontakterna i betaltelefonen.

– Den blir central i insatsen och dessa telefoner kallas ”säljtelefoner” /.../ Olika kriminella grupperingar kan råna varandra för såna här telefoner för att få marknadsandelar på den illegala marknaden, berättar områdespolisen Hans-Jörgen Ostler i dokumentären.

Martin Jönsson är reporter och producent till dokumentärserien. Foto: Mattias Ramos / Sveriges Radio

”Jag visste vad det handlade om”

Under en husrannsakan hos den drogsäljande 17-åringen hittade man 60 gram cannabis, 2 460 kronor i kontanter och en ny Nokiatelefon. Som han köpte efter att polisen beslagtog hans förra.

Efter att spårat mobilens kontakter gjorde polisen sammanlagt 34 hembesök och orossamtal hos ungdomar som misstänktes ha ett drogproblem. Det var ungdomar med goda familjeförhållanden som bodde i områden som Askim, Hovås och Billdal. Sju av de 34 ungdomarna bedömdes lida av ett tungt missbruksproblem.

En av mammorna som polisen besökte berättar om sin sons missbruk.

– Det plingade på dörren och när polisen stod där så blev jag rädd. Men jag visste vad det handlade om. Sonen låste in sig på sitt rum, säger Karin, vars namn är utbytt i dokumentären.

Karins son är 16 år gammal och pratar gott om marijuanas effekt och ser negativt på alkohol.

– Han säger att alkohol skördar liv och att nikotin är jättedåligt. Samtidigt har han bara positivt att säga om marijuana. Han testade positivt på thc och benzo, men erkände inte att han tagit benzo. Men att han testade positivt på marijuana, det var han nästan stolt över, säger Karin i dokumentären.

Billdal är ett av Göteborgs områden med högst medelinkomst. Foto: HENRIK JANSSON / GT/EXPRESSEN

”Det finns tolvåringar som säljer”

Dokumentärserien fortsätter med att följa polisen till området där mycket av drogerna i sydvästra Göteborg kommer ifrån – Tynnered. Här sker brottslighet dagligen, i form av drogförsäljning och våldsbrott. En 12-åring kan tjäna tusen kronor per dag, berättar eldsjälen Pedro Guerra, som själv har en historik med missbruk och gängkriminalitet.

– Drivkraften för kriminaliteten är pengarna. Att tjäna pengar och att ha pengar för att köpa de dyraste jackorna, skorna, byxorna och mopederna. Om man vill börja sälja så ringer man ett samtal. /.../ Det finns tolvåringar som tjänar tusen kronor om dagen, säger han i dokumentären.

Numera försöker Pedro Guerra få ungdomarna att välja ett liv utan kriminalitet. Bland annat driver han ett fotbollslag och anordnar även killkvällar där alla är välkomna. Han säger att det är mer droghandel än någonsin och även yngre säljare än någonsin.

Dokumentären visar hur barn och unga i området sällan har växt upp utan att ta del av våldet. Många har bevittnat eller råkat ut för något själva. En av dem heter Pouja. När han var 11 år bevittnade han ett dubbelmord från sitt sovrumsfönster.

– Jag bor i ett kriminellt område. Många går den vägen på grund av pengarna. Man jagar efter pengarna, säger 15-årige Pouja som inte själv varit inblandad i narkotikahandeln men som blev vittne till ett dubbelmord på lekplatsen, säger han i dokumentären.

Pouja, 15, bevittnade ett dubbelmord på lekplatsen utanför sitt fönster när han var 11 år gammal. Foto: Mattias Ramos / Sveriges Radio

Åtta års våld fortsätter

Polisen är väl medveten om droghandeln i området, och vilka summor det genererar. En droghandel som har gett upphov till en blodig konflikt som hunnit skörda sex liv i Tynnered med koppling till två kriminella nätverk sedan 2013. Alla morden är ännu olösta.

– Narkotikaanvändningen i Göteborg är omfattande och man tjänar oerhörda mängder pengar på detta. Och då uppstår det konflikter mellan de här kriminella grupperingarna. Allt eftersom eskalerar våldet och blir grövre och grövre. Tittar man ett par år tillbaka var det kutym att man sköt varandra i benen och nu skjuter man i huvudet, säger områdespolisen Hans-Jörgen Ostler i dokumentären.

Under dokumentärens gång, som spelades in under hösten 2019, berättar Göteborgspolisen att året har varit lugnare än fjolåret. Man kan konstatera att det varit mycket färre skjutningar och våldsbrott.

Men just två dagar före nyårsafton händer det – en ung man skjuts till döds och en annan blir grovt skottskadad. Männen ingår enligt polisen i kriminella grupper i Tynnered. Därmed fortsätter våldet och fortsätter in på sitt åttonde år i det extra utsatta området i sydvästra Göteborg.