Blodig och naken kvinna flydde från ”Spökmannen”

Jordanis Kouroutsidis är en av Sveriges värsta våldtäktsmän genom tiderna. Gång på gång, under fyra decennier, har han dömts för brutala våldtäkter runtom i landet, visar GT:s granskning.

På fredag inleds hans femte våldtäktsrättegång.

Men det finns också fall där redan utsatta, prostituerade kvinnor vittnat om hur de utsatts för övergrepp, men där rättsväsendet inte trott dem.

Den 28 maj 2015 körde en polispatrull genom centrala delarna av Varberg. Plötsligt såg de en naken kvinna komma springande på trottoaren.

Hon skrek och var blodig.

Under dödshot

För de två polismännen berättade kvinnan hur hon hoppat ut från ett lägenhetsfönster, för att fly från en man som under flera timmar spärrat in henne under dödshot och utsatt henne för upprepade våldtäkter.

Medan kvinnan fördes med ambulans till sjukhus tog sig polisen till den utpekade lägenheten. De tvingades slå in den låsta ytterdörren.

Där greps lägenhetsinnehavaren: den då 46-årige Jordanis Kouroutsidis, misstänkt för våldtäkt, olaga frihetsberövande, olaga hot och köp av sexuella tjänster.

Jordanis Kouroutsidis kallades i medierna för ”Spökmannen” på 80-talet. Bilden, polsens rekonstruktion, föreställer en docka som visar hur han var klädd vid överfallen.

Men inte en vecka hann gå, innan Kouroutsidis var på fri fot igen.

– Man kunde inte bevisa egentligen att det hade varit en våldtäkt. Ord stod mot ord. Vi hade ingen stödbevisning, berättar kriminalinspektören Inger Olsson, gruppchef för det team av utredare som arbetat med flera av de våldtäkter Jordanis Kouroutsidis utretts för i Halland.

Förhör på akuten

Hon berättar att kvinnan hördes flera gånger och att hon genom hela utredningen höll fast vid sin historia om övergreppen.

Det första förhöret hölls på Varbergs sjukhus akutavdelning. Kvinnan hade svårt att uttrycka sig på svenska och hade tolk till sin hjälp.

Jordanis Kouroutsidis hade själv berättat hur han kommit i kontakt med kvinnan via en sexannons för prostituerade på nätet, och erkänt att han betalat henne för sex.

Men nekade till allt annat.

Kvinnan berättade från sjukhusbädden hur Kouroutsidis inledningsvis betett sig trevligt då hon kom till hans lägenhet.

Han berättade om sitt liv och sin familj.

”Kan inte skrika”

Enligt kvinnan var det när hon började säga emot honom som han blev hotfull. Han ville gång på gång att hon skulle dricka vin, men hon ville inte.

– Mannen var så väldigt stor, säger hon flera gånger till polisen.

Hon beskriver samtidigt sig själv som så smal och liten.

Och till slut vågade hon inte annat än göra vad han sa.

Hon berättade för polisen hur stämningen blev allt mer hotfull, hur mannen förklarade att ”hon inte kan skrika då ingen hör henne”, och hur hon pratade om sina egna barn för mannen, för att få honom lugn.

Jordanis Kouroutsidis vid en vittneskonfrontation hos polisen 1988. Foto: POLISEN

Efter vad kvinnan beskriver som flera våldtäkter, där mannen tvingade henne till handlingar som hon inte gick med på, gick mannen på toaletten.

– Det var då hon flydde och hoppade ut genom fönstret, säger kriminalinspektören Inger Olsson.

”Inte nöjd med pengarna”

Men den 4 juni 2015 släpptes Kouroutsidis från häktet. Några månader senare lades utredningen ned, med undantag för bötesbrottet köp av sexuella tjänster.

Jordanis Kouroutsidis hade nekat i alla förhör. Han berättade för polisen att han hade gått och duschat efter att ha haft sex med en prostituerad kvinna som han betalat 5 000 kronor.

Och att kvinnan lämnat lägenheten då han kom ut från duschen igen och att köksfönstret då stod öppet.

”Jordanis funderar på om hon inte var nöjd med pengarna. Med anledningen av den nuvarande anklagelsen”, skriver polisen efter ett av förhören.

– Man förstod ju att han skulle komma tillbaks, för det var en sådan man som inte ansåg att han hade gjort fel. Det finns några stycken sådana som återkommer, berättar kriminalinspektören Inger Olsson apropå den nedlagda förundersökningen.

Resa in i mörkret

Och det dröjde inte länge förrän hennes utredningsgrupp fick möta Jordanis Kouroutsidis igen.

Lite mer än ett år efter att utredningen lagts ned utsattes en annan prostituerad kvinna för övergrepp i Varberg. Och det finns flera likheter med fallet med kvinnan som hoppade ut genom Jordanis Kouroutsidis köksfönster.

Den 27 november 2016 hämtade Kouroutsidis upp en kvinna på Varbergs station. De hade fått kontakt genom en eskortsida på internet, och kvinnan trodde att hon skulle bli körd hem till mannens lägenhet.

Men i stället åkte de på långa och krokiga småvägar rakt ut i den mörka skogen. Kvinnan skulle senare berätta att resan genom den okända skogen var det mest skrämmande hon varit med om i hela sitt liv.

Efter att ha övertalat och tvingat i henne öl våldtogs kvinnan och rånades på sina tillhörigheter, innan hon lyckades ta sig loss och fly ännu längre in i skogen.

Sju veckor senare, den 19 januari 2017, mötte Jordanis Kouroutsidis upp en annan prostituerad kvinna på stationen i Varberg. Efter en promenad ut till naturområdet Getterön, berättar kvinnan att Jordanis Kouroutsidis blev hotfull och aggressiv. Han tjatade om att hon skulle dricka whisky ur en flaska han hade med sig, och blev allt mer hotfull och aggressiv för att slutligen våldta henne.

Prostituerad från Rumänien

I båda fallen nekade Kouroutsidis och förklarade kvinnornas anklagelser med att de måste blivit oense om betalningen.

Men i de två fallen fick kriminalinspektören Inger Olssons utredningsgrupp framgång och Kouroutsidis dömdes till fyra och ett halvt års fängelse.

På fredag inleds en ny våldtäktsrättegång mot den nu 51-årige Jordanis Kouroutsidis och åklagaren ser flera likheter mellan den nu åtalade händelsen.

Åtalet rör våldtäkt och olaga frihetsberövande. Offret är en prostituerad kvinna från Rumänien.

Enligt åklagaren spärrade han in och våldtog kvinnan i badrummet i sitt hem i Kållered söder om Göteborg.

– Det är i stor grad liknande omständigheter, liknande tillvägagångssätt, säger kammaråklagare Shahrzad Rahimi

– Det började som ett sexköp där målsägande utsattes för våld och även frihetsberövande, hon hindrades från att lämna den tilltalades bostad, säger kammaråklagare Shahrzad Rahimi.

Även denna gång nekar Jordanis Kouroutsidis.

Kan bero på brister

Advokaten Magnus Clausson, företrädde Kouroutsidis i utredningen med kvinnan som hoppade ut genom hans köksfönster i maj 2015. Han konstaterar att bevisningen inte räckte.

– Det är som det står helt enkelt i nedläggningsbeslutet att de inte känner att brott kan styrkas. Det kan bero på brister i bevisningen, det kan bero på målsägandens trovärdighet, en massa saker. Det är de generella anledningarna till att man gör så, säger Magnus Clausson.

Sonja Pettersson Wallin var åklagaren som fattade beslutet att lägga ned förundersökningen 2015. Hon har i dag sadlat om till rådman i Halmstads tingsrätt. Hon minns fallet, men meddelar att hon inte minns tillräckligt med detaljer om bakgrunden till nedläggningsbeslutet för att ge några kommentarer.

