Enligt Försvarsmaktens egen utredning ska den anställde i höstas varit på konferens med sina arbetskamrater från Västverige då han visade upp en annan sida än vanligt.

Under en kväll i konferenshotellets bar ska han ha gjort ett tiotal närmanden mot en bartender trots att hon gång på gång tackade nej till hans påstridiga inviter.

Uppvaktningarna fortsatte vid midnatt.

Efter att mannen gått upp på sitt rum ska han vid tre tillfällen ringt ner till baren och frågat bartendern om hon inte vill komma upp till honom – och samtidigt meddelat henne sitt rumsnummer.

Då blev kvinnan så rädd för den påstridige mannen att hon låste om sig till köket, framgår av Försvarets egen utredning.

”Glad och flirtig person”

Dagen därpå kontaktades Försvarsmakten av hotellchefen och den försvarsanställde mannen fick en tillrättavisning med order om att inte kontakta bartendern igen.

Trots det ska mannen redan samma kväll ha tagit kontakt med kvinnan på nytt.

Han ska även samma kväll ha betett sig opassande mot hotellets kvinnliga receptionist.

Även den gången rör det sig om ovälkomna närmanden.

– Det var ju utifrån vad som hände på konferensen som var upprinnelsen till den här historien. Det var inledningsvis allvarligt nog. Man upptäckte en attityd som man såg som främmande för Försvarsmakten.

Mannen har medgett att han betett sig dumt, att han aldrig menat något illa och beskriver sig själv som ”en glad och flirtig person”.

Under utredningen av händelserna under konferensen dök nya uppgifter upp om mannen. Arbetskamrater trädde fram och berättade om hur mannen tidigare under hösten, i samband med fanöverlämning, ska ha berättat för sina kolleger att han försökt att få tag på ”braj”.

”Skulle vara gott att röka på”

Vid ett annat tillfälle ska han uttryckt att ”det skulle vara gott att röka på”.

Själv säger mannen att han skämtat.

Men en fördjupad och ny undersökning av mannens bakgrund visade att han ganska många år tillbaka var dömd för bland annat narkotikabrott. Han medgav också i samtal med chefer att han bland annat nyttjat amfetamin. Även andra uppgifter framkom som hemligstämplats av Försvarsmakten.

Efter en anmälan till personalansvarsnämnden genomfördes häromveckan en förhandling med mannens fackliga företrädare. Enligt protokollet från den förhandlingen förklarar Försvarsmakten den anställdes förtroende som förbrukat och det framkommer att han undanhållit betydande information i samband med utredningen av hans säkerhetsklass då han anställdes.

”Det är av yttersta vikt att de som söker anställning vid Försvarsmakten och som säkerhetsklassas talar sanning och inte undanhåller sådant som kan vara relevant vid säkerhetsprövningen”, förklarar Försvarsmakten.

Förutsätts tala sanning

– Vi förutsätter att de som kommer till oss och söker arbete är sanningsenliga och berättar om deras bakgrund och vad som eventuellt skulle kunna tynga dem och eventuellt skulle vara bra för dem. Att de är ärliga och uppriktiga. Är man inte det så är det naturligtvis förtroendeskadligt, säger Gunnar Adler, jurist vid Försvarsmakten.

Varför Försvarsmakten inte själva upptäckt domarna i samband med säkerhetsprövningen vet inte Gunnar Adler, men en sådan kontroll ska göras.

Den 20 januari sade mannen upp sig från sin tjänst vid Försvarsmakten.

I utbyte får han enligt en särskild överenskommelse med sig fyra månadslöner.

