Den tillfälliga bordellen som toppolitikern Hans Forsberg ertappades utanför sent under lördagskvällen låg inhyst i en lägenhet i Örgryte som annonserades ut via den stora förmedlingssajten airbnb.

I annonsen, som låg uppe på sajten fram till lunchtid under tisdagen, beskrivs lägenheten som barnvänlig och perfekt för mindre sällskap.

Särskilt nämns lägenhetens nära läge till Liseberg,

Och enligt utredaren vid sektionen för Internationell grov organiserad brottslighet, IOGB, Peter Ljungdahl, blir det allt vanligare att airbnb-boenden utnyttjas för att skapa tillfälliga bordeller.

– Ofta när prostituerade kvinnor hyr lägenheter så är det korttidshyra via air b n b och nästan alltid kontantbetalning, säger Peter Ljungdahl, utredare vid IOGB.

Finns flera fall

Han menar att de som hyr ut lägenheter har ett stort ansvar att se till att det inte är till människohandelssituationer.

– Jag har svårt att förstå i väldigt många fall att man inte förstår. Att man tar pengarna av vem som helst och struntar i detta.

Och det finns flera fall i Göteborg där åklagare väckt åtal mot lägenhetsinnehavare som annonserat ut sina bostäder via till exempel airb'n'b och där de använts för prostitution.

I februari förra året dömdes en göteborgare i 30-årsåldern för två fall av koppleri. Mannen hade via air b n b hyrt ut två lägenheter, en på Gropegårdsgatan och en Långströmsgatan, till östeuropeiska kvinnor som annonserade på en svensk annonssajt för prostituerade.

”Lätt att vara efterklok”

Enligt förhören ska kvinnorna redan i sitt hemland ha gjort upp om hyran av lägenheterna och därefter lagt ut en annons för att boka upp dagarna med sexköpare under den tid som de hyrt lägenheten.

Svårigheten består i att bevisa att lägenhetsinnehavaren insett att det rört sig om prostitution. Det finns inget så kalla likgiltighetsuppsåt, att det skulle räcka med att innehavaren varit likgiltig inför om det bedrevs prostitution eller inte i lägenheten.

Lägenhetsinnehavaren som hyrde ut lägenheten i Örgryte har uppgett att det inte fanns några skäl att fatta misstankar, inte heller då den rumänska kvinnan propsade på att betala kontant.

– Det är lätt att vara efterklok men tanken slog mig faktiskt inte överhuvudtaget, säger hon och berättar att hon nu kommer bli av med lägenheten.

Fastighetsägaren har tidigare meddelat GT att det ska röra sig om någon form av olovlig uthyrning i det aktuella fallet i Örgryte.

Förundersökning om koppleri

Kommunstyrelseordföranden Hans Forsberg, M, har i förhör erkänt att han betalat för sexuella tjänster.

Under söndagen meddelade också hans parti att han lämnar alla politiska uppdrag.

En förundersökning pågår också om koppleri, men i den delen av utredningen hade under tisdagen ingen delgivits misstanke.

GT har sedan söndagen sökt Hans Forsberg. I pressmeddelandet från Moderaterna under söndagen sa han:

– Efter det som hänt har jag inte längre förtroende i partiet och är beredd att ta konsekvenserna. Jag är väldigt ångerfull, men beredd att stå för mitt misstag.